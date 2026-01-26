Отсутствие клейма на украшении не всегда говорит о подделке. В ряде случаев это допустимо законом или объясняется особенностями изготовления изделия.

Проба золота — это набор из трёх цифр, который ставят на внутренней стороне кольца, браслета, серёг и других ювелирных изделий. Она показывает, какую долю чистого золота содержит сплав, и служит официальным подтверждением подлинности драгоценного металла.

Пробирный анализ проводят в специализированных лабораториях, входящих в государственный реестр. Способы нанесения клейма и его внешний вид строго регламентированы. Закон требует, чтобы проба присутствовала на всех ювелирных изделиях из золота: это позволяет государству контролировать оборот драгоценных металлов, а покупателям — быть уверенными в качестве украшения.

Системы проб золота

В мире существует несколько систем определения пробы, сформировавшихся исторически.

Метрическая система

Самая распространённая. Используется в России, странах СНГ, Германии, Австрии и ряде других государств. Показывает, сколько граммов чистого золота содержится в 1000 г сплава.

Каратная система

Применяется в США, Великобритании, Италии и некоторых других странах. Сплав условно делят на 24 части. Например, 18 карат соответствуют 75% золота, а 14 карат — 58,5%.

Золотниковая система

Действовала в России до 1927 года. Максимальная проба — 96-я, что означало почти чистое золото. Сегодня система считается устаревшей и не используется.

Лотовая система

Применялась в Европе в Средние века. Один весовой стандарт делился на 16 лотов. В наше время также не используется.

Официальные пробы золота в Европе

В большинстве европейских стран применяется метрическая система, однако перечень официально признанных проб и требования к маркировке могут отличаться от российских. Общий принцип в ЕС единый: проба указывает количество чистого золота в 1000 частях сплава.

Основные пробы, признанные в Европе

333-я проба

Содержит 33,3% золота. Распространена в Германии и странах Северной Европы. Это минимально допустимая проба для ювелирных изделий в ряде государств ЕС. Украшения прочные, но с менее насыщенным цветом.

375-я проба

Содержит 37,5% золота. Часто используется для недорогих украшений. Имеет более выраженный золотистый оттенок по сравнению с 333-й.

585-я проба

Содержит 58,5% золота. Одна из самых популярных в Европе благодаря оптимальному балансу прочности и внешнего вида.

750-я проба

Содержит 75% золота. Широко применяется во Франции, Италии, Швейцарии и Великобритании. Характерна для украшений премиум-класса.

800-я проба

Содержит 80% золота. Встречается реже, но официально признана в ряде стран ЕС, в том числе в Италии. Часто используется в винтажных и авторских изделиях.

833-я проба

Содержит 83,3% золота. Традиционно применялась в скандинавских странах и встречается в старинных украшениях.

916-я проба

Содержит 91,6% золота. Более характерна для Востока, но иногда используется и в Европе, особенно в этнических украшениях.

999-я проба

Содержит 99% золота. В Европе почти не применяется для ювелирных изделий из-за мягкости металла. Используется для инвестиционных слитков и монет.

Особенности европейского пробирования

Во многих странах ЕС проба ставится независимыми пробирными палатами. Помимо числового обозначения, часто используется дополнительное клеймо — символ государства или пробирного органа. В отдельных странах допускается продажа украшений без обязательного государственного клейма при наличии добровольной сертификации.

Что они означают пробы золота

Знание проб помогает оценить качество украшения, его износостойкость и реальную ценность.

Бывает ли золото без пробы

Да. Клеймо может отсутствовать на государственных наградах, монетах, сусальном золоте, антикварных изделиях или украшениях, где проба стерлась со временем. Также его часто не ставят на изделия, изготовленные на заказ, и на украшения из стран, где пробирование не является обязательным, например из Турции.

Как проверить пробу золота

Точно определить пробу можно только с помощью профессиональной экспертизы у ювелира. Домашние способы — с кислотой, уксусом или магнитом — дают лишь общее представление и не гарантируют точности результата.

Понимание системы проб позволяет осознанно выбирать ювелирные изделия, отличать подлинное золото от подделок и правильно оценивать покупку.

