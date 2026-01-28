Baltijas balss logotype
Татуированная бабушка Хакамада позирует в купальнике в 70 лет

Lifenews
Дата публикации: 28.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экспертка по влиянию секса на политику.

Экспертка по влиянию секса на политику.

Ее секрет - пить много воды и придерживаться раздельного питания.

В апреле Ирине Хакамаде исполнится 71 год. Несмотря на это, экс-политик и спикер может затмить даже молодых красоток. Как и всегда, Ирина Муцуовна не сидит на месте. Сейчас общественный деятель отдыхает в Таиланде. Ожидаемо Хакамада не выпускает из рук телефон, регулярно показывая интересные локации и, конечно же, себя.

В свои 70 лет экс-политик не стесняется выходить в люди в купальнике. И это неудивительно, учитывая фигуру звезды. Так, на новом снимке Ирина Муцуовна красиво позирует в простом черно-белом монокини и бейсболке на фоне бассейна. Из украшений на Хакамаде были цветок и ожерелье с браслетами.

Ирина Муцуовна позволила рассмотреть не только свою подтянутую фигуру, но и набор татуировок, которые появлялись на ее теле в разные годы.

500.jpg

В Сети, конечно же, сразу обратили внимание на пляжный образ писательницы. «Ирина Хакамада в свои 70 лет живёт свою лучшую жизнь», — заметил один из светских Telegram-каналов. Другие интернет-пользователи с этим мнением более чем согласны:

«Молодец»; «Любимая»; «Я тоже планирую в ее возрасте уже ничего не бояться, никаких предрассудков и жить в свое удовольствие»; «С одной стороны, рада за нее, что есть энергия и удовольствие от жизни. С другой, опасаюсь я таких развеселых бабуль. Фиг знает, что могут отчебучить»; «В принципе, не так уж и страшно выглядят бабушки с татуировками»; «Бабушка модница, я такой же буду».

Многим интересно, как Хакамада держит свое тело в таком тонусе. Экс-политик никакого секрета из этого не делает. Она публично рассказывала, что не сидит на какой-то ужасной диете, а просто не ест после семи, не забывает пить много воды и отдает предпочтение раздельному питанию.

Ирина Муцуовна Хакамада (род. 13 апреля 1955, Москва, СССР) — советский и российский экономист, политический и государственный деятель, журналист, публицист, писательница, теле- и радиоведущая. Кандидат экономических наук.

Депутат Государственной думы I, II и III созывов (1993—1997; 1999—2003), сопредседатель политической партии «Союз правых сил» (2001—2004), кандидат в президенты Российской Федерации (2004), член Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека (2012—2018). Номинант Нобелевской премии Мира (2005).

#звезды #питание #возраст #фитнес #стиль #красота #знаменитости #политика
Видео