Вирусолог рассказала о новом смертоносном вирусе «Нипах» из Индии 0 513

Lifenews
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вирусолог рассказала о новом смертоносном вирусе «Нипах» из Индии
ФОТО: Freepik

Путь передачи нового смертоносного вируса Нипах отличается от коронавируса, им невозможно заразиться воздушно-капельным путем. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

"Нипах", по словам специалиста, передается только при тесном контакте с больным человеком или животным.

«Однако, если больной человек выявится, то сразу же идет полная его изоляция, поэтому вряд ли эта инфекция будет так же быстро распространяться как COVID-19», — добавила врач.

Напомним, власти Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах, который вызывает кому, об этом сообщило издание The Independent. За прошедшую неделю в стране были подтверждены пять случаев заражения вирусом. Рапространение эпидемии напоминает "ковидные" времена. Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток. Уровень летальности у болезни варьируется от 40 до 75%. Заболевание начинается с повышенной температуры, головной боли и боли в мышцах. Эксперты отмечают, что вирус может попасть в те страны Европы, где имеется регулярное сообщение с Индией.

#covid-19 #медицина #эпидемия #безопасность #Индия #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
