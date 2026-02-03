Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Любителей кофе предупредили о риске попасть в опасный для здоровья замкнутый круг 0 480

Lifenews
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Любителей кофе предупредили о риске попасть в опасный для здоровья замкнутый круг
ФОТО: Unsplash

Психолог: любители кофе могут не заметить его негативное влияние на сон.

Психолог заявил, что при частом и неконтролируемом употреблении кофе существует высокий риск попасть в опасный для здоровья замкнутый круг. Об этом он предупредил любителей данного напитка в разговоре с изданием Metropoles.

Как пояснил психолог, если человек на протяжении дня пьет много кофе, то у него зачастую появляются проблемы со сном. В результате утром из-за недостаточного ночного отдыха возникают усталость, тревожность и раздражительность, добавил он. Чтобы это компенсировать, на следующий день человек выпивает еще больше кофе.

«Сон необходим для баланса тела и разума. Даже если человек не замечает проблем со сном, кофе может негативно влиять на качество его отдыха», — предупредил психолог. В связи с этим он посоветовал отказаться от употребления бодрящего напитка на ночь.

Читайте нас также:
#сон #кофе #усталость #здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: При постоянной усталости необходимо обратиться к онкологу
Изображение к статье: Названы самые опасные для женского здоровья привычки
Изображение к статье: Фото: @savagexfent
Изображение к статье: Популярный способ похудения оказался опасен для здоровья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео