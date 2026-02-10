Baltijas balss logotype
Дата публикации: 10.02.2026
Изображение к статье: Почему шоу Бэд Банни на Супербоуле-2026 стало самым обсуждаемым

Выступление Бэд Банни в перерыве финального матча Супербоула-2026 стало историческим и одновременно самым спорным моментом вечера. Впервые за всё время существования шоу почти вся музыкальная программа прозвучала на испанском языке.

Исторический выход на сцену

Супербоул-2026 прошёл в Калифорнии на стадионе Levi’s Stadium. Хедлайнером шоу в перерыве стал 31-летний пуэрториканский артист Бэд Банни — первый сольный латиноамериканский исполнитель, возглавивший концертную программу мероприятия.

Музыкант появился на сцене в белом костюме и исполнил свои хиты Tití Me Preguntó, Safaera и Monaco. К нему присоединились Леди Гага и Рики Мартин, с которыми он выступил в совместных номерах.

Символы и скрытые послания

Во время шоу Бэд Банни сделал жест, который многие восприняли как политический. Он передал свою статуэтку «Грэмми» мальчику, которого, по решению о депортации, удерживали в тюрьме 12 дней. При этом сам артист избегал прямых заявлений на тему политики или иммиграции.

Тем не менее западные СМИ и часть зрителей расценили полностью испаноязычное выступление как символический протест против массовых депортаций и миграционной политики США.

Резкая реакция Дональда Трампа

После концерта ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. В социальных сетях он жёстко раскритиковал как само выступление, так и организаторов Супербоула.

По его словам, шоу не соответствовало «стандартам величия Америки», а выбор артиста и формат выступления он назвал оскорбительными. Особенно Трамп подчеркнул, что зрители «не понимают ни слова» из песен, а танцы музыканта счёл неподобающими.

Не первое появление на Супербоуле

Для Бэд Банни это уже второе участие в шоу Супербоула. Впервые он выходил на сцену в 2020 году вместе с Шакирой и Дженнифер Лопес. Однако в 2026 году он впервые стал главным и единственным хедлайнером, что окончательно закрепило его статус одной из самых влиятельных фигур современной поп- и латиноамериканской сцены.

#шоу-бизнес #музыка #Леди Гага #политика
