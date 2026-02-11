Baltijas balss logotype
А вы дома сидите? Сейчас в мире происходит крупнейшая в истории миграция богатых людей 0 921

Lifenews
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: А вы дома сидите? Сейчас в мире происходит крупнейшая в истории миграция богатых людей

Самые богатые семьи мира массово меняют государства проживания и ведения бизнеса, среди мест для релокации лидируют ОАЭ. Перемещение частного капитала достигло рекордных масштабов, сообщает CNBC.

По данным банка UBS, 36% из 87 опрошенных миллиардеров сменили страну проживания в 2025 году, еще 9% думают о переезде. Банк назвал происходящее «крупнейшей миграцией частного капитала в истории».

В отчете Henley & Partners говорится, что в этом году число миллионеров, которые навсегда переедут в новые страны, перевезя с собой семьи и бизнес, может достигнуть 165 тыс. Основной причиной глобальной миграции богатых людей является в основном инфраструктура инвестиций, на которую приходится около 30% всех таких переездов, сказано в публикации.

Эксперты говорят, что богатые семьи начали менять страны проживания и гражданства из-за геополитики и ужесточения законов. Примером стала отмена в Великобритании в апреле 2025 года специального налогового режима для нерезидентов non-domicile. По оценке Henley & Partners, чистый отток из королевства за минувший год составил 16,5 тыс. миллионеров против 9,5 тыс. в 2024 году, их совокупное состояние оценивается в $92 млрд.

Согласно ежегодному опросу Greenback, доля проживающих за пределами США американцев, рассматривающих отказ от гражданства, выросла за год с 30 до 49%. Более половины опрошенных (51%) объяснили это недовольством политикой Белого дома.

Главным направлением для переезда капитала стали ОАЭ. В 2025 году чистый приток туда составил 9,8 тыс. миллионеров — лучший показатель в мире. Среди причин — отсутствие подоходного налога, налога на капитал и гибкая программа получения «золотой визы» для инвесторов.

К популярным направлениям переезда миллионеров относят Италию, Швейцарию, Португалию, Грецию и Сингапур, которые усиливают свою привлекательность за счет льготных налоговых режимов, программ инвестиций и качества жизни. В числе новых направлений — Саудовская Аравия, выдавшая более 8 тыс. разрешений на релокацию по программе Premium Residency с момента ее расширения в 2024 году. Это специальный вид на жительство, который предоставляют талантливым людям и предпринимателям.

#инвестиции #миграция #геополитика #ОАЭ #миллионеры
Видео