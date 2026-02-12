Британский актёр Орландо Блум, известный по ролям в «Пиратах Карибского моря» и «Властелине колец», оказался в центре светских разговоров после совместного появления на Super Bowl 2026 с моделью Луизой Леммель.

На финале Национальной футбольной лиги, прошедшем 8 февраля на стадионе Levi’s Stadium в Санта Кларе, 49‑летнего Блума заметили выходящим из арены под руку с 28‑летней швейцарской моделью. По сообщениям очевидцев, пара выглядела комфортно рядом друг с другом, что вызвало слухи о возможном начале романтических отношений.

Луиза Леммель, проживающая в Нью‑Йорке и сотрудничающая с брендами Calvin Klein и Brandy Melville, была рядом с Блумом во время мероприятия и проводила с ним время в одной из гостевых зон. Очевидцы отметили, что пара выглядела дружелюбно и непринуждённо.

Ранее Блум был в длительных отношениях с певицей Кэти Перри — пара была помолвлена с 2019 года и воспитывает дочь Дейзи Дов. Официально они подтвердили расставание прошлым летом, сохранив дружеские отношения ради ребёнка.

Ни Орландо Блум, ни Луиза Леммель публично не подтверждали романтического статуса своих отношений. Появление вместе на светском событии может указывать как на начало отношений, так и на дружескую встречу.

