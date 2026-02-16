Известный российский актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РФ Сергей Безруков заявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру на должность ректора Школы-студии МХАТ.

«Из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности», — написал Безруков в своём Telegram-канале.

«У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно», - отметил он.

Ранее Министерство культуры уволило с поста ректора Школы-студии МХАТ театрального режиссёра Константина Богомолова по его собственной просьбе.

РБК приводит мнение источников в театральной среде, согласно которому на ректора оказало давление профессиональное сообщество, вынудив того подать в отставку. После назначения Богомолова — выпускника ГИТИС — выпускники Школы-студии МХАТ направили министру культуры Ольге Любимовой обращение с просьбой пересмотреть решение.

В письме говорится, что предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами». Назначение же Богомолова, как считаются авторы обращения, «категорически нарушает традиции преемственности».

В ответ Константин Богомолов заявил, что разделение на своих и чужих превращает Школу-студию МХАТ в секту.