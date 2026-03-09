Кроме вопросов, связанных с обороной, латвийские министры завтра обсудят план борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Завтрашнее заседание Кабинета Министров начнется с секретной части - в специальном зале, защищенном от всякой прослушки, премьер и министры обсудят целый ряд вопросов, составляющих гостайну. Глава минобороны Андрис Спрудс доложит о ситуации с закупкой артиллерийских снарядов. Также А. Спрудс расскажет о готовности латвийских вооруженных сил выполнять цели и требования НАТО.

В повестке дня секретной части заседания правительства и информация главы МВД Рихарда Козловскиса о защите иностранных должностных лиц в Латвии.

В открытой части заседания правительства министров ознакомят с планом военных учений латвийских и зарубежных вооруженных сил на территории Латвии.

Но повестка дня завтрашнего заседания Кабмина не ограничивается только сугубо "военными" вопросами. Так, в частности, глава минздрава Хосам Абу Мери представит проект плана по улучшению сердечно-сосудистого здоровья на этот и следующий год.

"В Европейском союзе сердечно-сосудистые заболевания (SAS) признаны главной причиной смертности, главным фактором заболеваемости и инвалидности. Однако, показатели стандартизированной смертности из-за SAS у жителей Латвии в два раза выше, чем в среднем по ЕС, разница в возрасте до 64 лет составляет даже 3 раза.

При преждевременной смерти от SAS почти у четверти лиц причиной смерти стала кардиомиопатия, которая, в свою очередь, 40% вызвана алкоголем (прибавив при этом неуточненные кардиомиопатии, даже 70%). Именно преждевременная смертность (0-64 года) от SAS является тем, что существенно влияет на негативные показатели общественного здоровья Латвии (продолжительность жизни, бремя болезней)", - такие данные приводит минздрав.