Как долго США будут воевать в Иране? Трамп заявил, что прислушивается к Нетаньяху

В мире
Дата публикации: 09.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как долго США будут воевать в Иране? Трамп заявил, что прислушивается к Нетаньяху
ФОТО: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о том, когда прекратить начатые против Ирана удары, будет принимать он сам, но для него важно мнение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В комментариях газете The Times of Israel, данных сразу после избрания Моджтабы Хаменеи новым лидером Ирана, глава Белого дома отметил, что примет решение о прекращении ударов по Исламской Республике, взвесив все обстоятельства, в подходящее время.

«Окончательное решение буду принимать я, но я также учту мнение Нетаньяху»,- заявил американский лидер, не назвав конкретных сроков завершения начатых на Иран атак.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила в пятницу, что администрация ожидает продолжения войны на 4–6 месяцев.

Также стало известно, что удары по топливным складам американскими войсками приведут к экологической катастрофе на Ближнем Востоке с далеко идущими последствиями.

#Иран #США #ближний восток #война #политика
