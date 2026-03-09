Сыну аятоллы принадлежат в британской столице апартаменты и еще 11 особняков!

Новый лидер Ирана владеет элитным жильем в Лондоне. Сыну аятоллы Хаменеи - Моджтабу Хаменеи - принадлежат апартаменты в столице Великобритании с видом на израильское посольство. Стоимость недвижимости оценивается в более 50 млн фунтов стерлингов. Об этом стало известно из расследования Bloomberg, - сообщает Deutsche Welle.

Апартаменты расположены на шестом и седьмом этажах и включают помещения для прислуги на первом этаже. Они находятся в непосредственной близости от Кенсингтонского дворца.

Оно также показало, что Хаменеи владеет 11 особняками в районе Хэмпстед на севере Лондона. Журналисты также выяснили, что Хаменеи собрал портфель недвижимости по всему миру стоимостью в сотни миллионов фунтов стерлингов.

Согласно расследованию, средства на покупку этой недвижимости поступили из иранской программы продажи нефти в обход санкций.