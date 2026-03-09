Латвийский МИД вызвал представителя России и вручил ему ноту 4 9236

Дата публикации: 09.03.2026
BB.LV
Министерство иностранных дел Латвии в понедельник вызвало временного поверенного в делах России в Латвии, сообщили в МИДе.

Представителю посольства была вручена нота с осуждением масштабной воздушной атаки России на Украину в ночь с 6 на 7 марта.

В МИД подчеркнули, что эта атака была направлена против энергетической, железнодорожной и гражданской инфраструктуры Украины в нескольких регионах. В результате были ранены и погибли несколько десятков жителей Украины, в том числе дети и младенцы.

На прошлой неделе в ночь с пятницы на субботу Россия атаковала Украину 480 беспилотниками и 29 ракетами, сообщили Военно-воздушные силы Украины.

Силы противовоздушной обороны не смогли нейтрализовать часть из них. Зафиксированы попадания девяти ракет и 26 ударных дронов в 22 местах, а в пяти местах упали обломки.

Россия атаковала Украину двумя гиперзвуковыми ракетами «Циркон», 13 баллистическими ракетами «Искандер-М/S-400» и 14 крылатыми ракетами «Калибр».

Основными направлениями ударов стали Киевская, Харьковская, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области.

#Украина #Латвия #дипломатия #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
