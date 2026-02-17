Гастроэнтеролог Екатерина Титова заявила, что семена чиа могут быть опасны для некоторых людей. Врач рассказала, что семена чиа могут представлять серьезную опасность в сочетании с другими лекарствами. Например, у гипертоников они усиливают действие лекарств для снижения давления. По словам Титовой, это может привести к кровотечению или опасному снижению артериального давления.

Кроме того, они могут быть опасны в сочетании с препаратами для разжижения крови. Также гастроэнтеролог призвала диабетиков проконсультироваться с врачом, прежде чем включать в рацион семена чиа.

Врач добавила, что этот продукт нельзя есть в сыром виде и просто запивать водой. Она пояснила, что, попадая в желудок, а затем в кишечник, семена впитывают воду и могут вызвать у некоторых людей вздутие живота, запор, боль, а иногда и непроходимость кишечника.

Титова посоветовала перед употреблением семян замочить их в воде, кефире или йогурте минимум на 15-30 минут. По ее словам, для первого раза достаточно взять одну чайную ложку. При отсутствии негативных симптомов продукт принесет пользу микрофлоре кишечника и снабдит организм полезными жирами — омега-3.