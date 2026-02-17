Анастасия Волочкова резко прокомментировала новость о лечении в Германии. Балерина вышла на связь из Европы, чтобы назвать причины своей внезапной поездки.

Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников фото и видео из немецкого госпиталя Святой Марии в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Балерина в домашнем костюме предстала в интерьерах больницы.

Публика распереживалась. Все стали обсуждать, что Анастасия делает в многопрофильном медцентре. Высказывали предположения о серьезных проблемах кумира со здоровьем.

Артистка сначала хранила молчание. Но спустя сутки после публикации снимков из больницы честно рассказала, что с ней произошло.

"У меня осталось несколько дней отдыха... Ну да, не на Мальдивы полетела, а в Европу… На Мальдивы долго! У меня всего две недели между моими двумя сезонами... Я десять дней назад сошла со сцены после собственного концерта. Следующий сезон начинается через две недели!" - цитируют СМИ звезду больших и малых театров.

После чего добавила, что скоро улетит в другой город смотреть его красоты. "Дайте я за вас отдохну хоть, люди добрые! Вы-то можете отдыхать, только глядя на мои фото, где я нахожусь, в красоте неземной. Пока, неудачники!" - резюмировала Волочкова.

Отметим, впервые о серьезных проблемах со здоровьем легендарной мастерицы шпагата стало известно три года назад. Диагноз ортопедов-травматологов оказался неутешительным. У заслуженной артистки России выявили коксартроз - хроническое заболевание, при котором тазобедренные суставы деформируются.

Неунывающая танцовщица не стала зацикливаться на страшном диагнозе, продолжив заниматься любимым делом. Чтобы поправить здоровье, стала пить бульон из коровьих копыт. "Мне посоветовали холодец из копыт животных. Лолочка готовит наваристый бульон из копыт коровы. Я мясо не ем, но заставляю себя есть этот бульон, потому что в нем много природного коллагена", - признавалась балерина.