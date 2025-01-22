Правила обувного этикета: как выглядеть достойно и стильно в любой ситуации

Если о правилах поведения за столом знает большинство, то об этикете, связанным со внешним видом слышал далеко не каждый. Особенно часто люди страдают из-за незнания обувного этикета, а от этого зависит, как вас будут воспринимать в обществе.

Womanhit поговорил с Надеждой Коломацкой, специалистом по этикету, которая рассказала все тонкости подбора и правильного ношения обуви.

Обувь должна быть чистой всегда, вне зависимости от сезона и времени суток

Даже если у вас не было времени почистить обувь перед выходом, спасение есть. Небольшого размера губки отлично помещаются в сумочки и карманы и позволяют привести обувь в достойный вид в любом месте, также можно воспользоваться подручными средствами в уборной.

Обувь должна выглядеть достойно

В ремонт (или в мусор) отправляйте содранные каблуки, отбитые носы, желающую поесть подошву, испорченную или стертую внутреннюю часть обуви (на случай, если придется где-то разуться).

Обувь должна соответствовать заявленному дресс-коду

Если это вечернее мероприятие, то кроссовки будут не уместны, отдайте предпочтение туфлям и босоножкам. Чем больше ваш образ соответствует вайбу мероприятия, тем большее расположение людей вы получите.

В театр и на мероприятия не берите сменную обувь, приезжайте уже готовыми

Если для детей практика переобувания в помещении простительна, то взрослым об этом стоит забыть. За 2 минуты ходьбы от машины/такси вы не замерзнете, но зато не будете создавать суету с переобуванием и преть на протяжении всего представления.

Не предлагайте гостям тапочки

Это не гигиенично и не эстетично. Когда сами приходите в гости на праздник, позаботьтесь о сменной обуви, чтобы она поддерживала ваш образ, при этом не испортила пол гостеприимных хозяев (можно воспользоваться специальными накладками на каблуки, которые продаются в магазинах для танцоров).

Подбирая носки, обратите внимание на цвет обуви или цвет брюк

Беспроигрышная рекомендация для мужчин, которым часто бывает сложно миксовать некоторые элементы одежды.

Обращайте внимание на размер обуви

«Хлюпающая» или давящая обувь создаст не только визуальный, но и физический дискомфорт. Воспользуйтесь лайфхаком — если предстоит весь день на ногах, возьмите обувь на пол размера больше, тогда комфортное состояние для стопы сохранится до самого вечера.

Если предполагается ношение открытой обуви, позаботьтесь о педикюре

Рекомендация актуальна как для женщин, так и для мужчин. К счастью, летний педикюр в больших городах стал такой же нормой, как и профессиональный маникюр. И еще один момент, если хотите выглядеть не ультрамодно, а элегантно, берите его на заметку — обувь с открытым носком и босоножки носят без носков и колготок, и это касается любого мероприятия и времени года.