Такое в латвийской политике увидишь не часто: основные события развернулись не в будничный день, а в воскресный вечер! Такое ощущение, что обе конфликтующие стороны просто не могли уже дотерпеть до понедельника.

Силиня сыграла на опережение

Уж не знаю, кто там в латвийской политической драме потерял аппетит, но в воскресенье, 10-го мая события развивалась стремительно. Сразу после 18.00 министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») объявил, что на 19.00 созывает пресс-конференцию.

Нетрудно было догадаться, что глава минобороны решил срочно в выходной день собрать журналистов вовсе не для того, чтобы рассказать о своей жизни и поделиться прогнозом погоды. Всем было ясно, что Спрудс намерен объявить об отставке. Это было ясно и главе правительства, которая решила сыграть на опережение и… за 7 минут до пресс-конференции Спрудса объявить о том, что… увольняет главу минобороны!

Отметим, что на минувшей неделе в Латвию снова «заглянули» дроны — согласно предварительной информации, это были «посланцы» из Украины, которые сперва прилетели в Россию, но, видимо, средствами радиоэлектронной борьбы были развернуты в другую сторону. Выяснилось: мало того, что военные не сбили дроны, так они еще и не могли определить точное их количество! Лишь спустя сутки полиция констатировала, что в пустой резервуар нефтехранилища в Резекне залетел не один, а два дрона!

"Министр обороны Андрис Спрудс утратил мое и общественное доверие. Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. Оборонной отраслью в дальнейшем должен руководить профессионал. Об этом решении я сегодня проинформировала министра и партнеров по коалиции.

Произошедший на этой неделе инцидент с дронами ясно показал, что политическое руководство оборонной отрасли не смогло выполнить обещание о безопасном небе над нашей страной. Общество доверило отрасли исторически самое большое финансирование — почти 5% ВВП. Это огромная ответственность, которая требует четких результатов.

Считаю, что отрасль нуждается в новом, профессиональном подходе. Я пригласила полковника Райвиса Мелниса вступить в должность министра обороны, и он с этим согласился. Его прежний опыт в Национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и нынешняя работа на Украине создают уверенность в том, что оборона страны будет управляться компетентно, целенаправленно и вне предвыборной риторики", – говорится в заявлении премьера.

Публичная порка партнеров

Сказать, что Эвика Силиня публично «выпорола» партнеров по власти — ничего не сказать! Мало того, что она «украла» у Спрудса возможность «красиво уйти», так она еще, в нарушение коалиционного договора, не предложила «прогрессивным» выдвинуть следующего кандидата на пост министра обороны. Спрудс в тот же вечер, на пресс-конференции, обвинил Силиню в том, что она играет в грязные игры и вообще, что «Новое Единство» уже заигрывает с правой оппозицией, и не хочет посмотреть на себя в зеркало.

По словам отставного министра, «Новое Единство» перекладывает ответственность на других, а свои просчеты и ошибки не замечает. Уже вчера после 14.00 эстафету по атакам на премьерскую силу у Спрудса перенял глава парламентской фракции «Прогрессивные», кандидат в премьеры от этой политической силы Андрис Шуваевс. Он полагает, что Силиня и «Новое Единство» «создает почву для создания правительства Шлесерса». Шуваевс также прогнозирует, что после появления в среду, то бишь завтра, результатов ревизии Госконтроля по поводу истории с поддержкой правительством деревообработчиков, появится основание требовать отставки министра земледелия Армандса Краузе (Союз зеленых и крестьян).

Политическая логика подсказывает, что «прогрессивным» в этой ситуации было бы выгоднее громко хлопнуть дверью — то бишь покинуть коалицию и тем самым, к примеру, не отвечать за проблемы в Rail Baltica и airBaltic. Однако, видимо, расставаться с министерскими постами, а, может, еще и с должностями в руководстве Сейма, ох как не хочется! Поэтому «прогрессивные» решили… взять паузу и завтра пригласить премьера к себе в парламентскую фракцию, где устроить нечто вроде допроса с пристрастием.

Три варианта развития событий

Какие же есть варианты дальнейшего развития событий?

Вариант первый – «Прогрессивные» остаются де юре в правительстве и даже соглашаются — под предлогом заботы о безопасности государства, – проголосовать за беспартийного Мелниса на посту министра обороны. Но при этом «Прогрессивные» заявляют, что больше не считают себя связанными коалиционным соглашением. Это значит, что правительство становится по существу правительством меньшинства и всякий раз той или иной правящей партии, если она хочет провести какое-то решение, нужно обращаться за поддержкой к оппозиции.

Вариант второй – «Прогрессивные» уходят из правительства и таким образом правительство становится «техническим», то есть оно тихо дорабатывает до сеймовских выборов или точнее — до того момента, пока новый Сейм не сформирует новое правительство. Но техническое правительство может в таком формате, без сеймовского большинства, работать только в том случае, если в Сейме большинство депутатов не инициирует и не проголосует за недоверие правительству. Если Сейм «увольняет» правительство или премьера, то тогда все равно это правительство работает до создания следующего правительства — еще в этом или в следующем Сейме.

Вариант третий — часть правящей коалиции и часть оппозиции создают новое правительство. Нацобъединение вчера уже заявило о готовности создать такое правительство — в сотрудничестве с «Новым Единством», Союзом зеленых и крестьян и Объединенным списком. Теоретически такое правительство можно создать и за пару недель, то бишь до конца мая и до ухода парламента на летние каникулы. Очевидно, что при любом раскладе «прогрессивные» остаются в оппозиции. Другое дело, что нынешней оппозиции не очень выгодно сейчас брать власть, ведь хороших решений для народа ни у нынешнего правительства, ни у нового просто нет!