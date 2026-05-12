После начала полномасштабной войны в Украине фактически остановилась передача России останков советских солдат, найденных в Латвии. За два года российская сторона не направила ни одного официального запроса о перезахоронении, а число невывезенных останков уже достигло примерно 2000.

Министерство иностранных дел Латвии сообщило, что за последние два года не получало от России ни одного официального запроса о перезахоронении останков советских солдат.

В ведомстве пояснили, что такие вопросы регулируются соглашением между Латвией и Россией от 2007 года о статусе воинских захоронений.

Согласно действующему порядку, Министерство обороны координирует выполнение соглашения, а практическую работу обеспечивает организация «Комитет братских кладбищ».

МИД в этой системе отвечает за дипломатические контакты с российской стороной.

Однако после начала полномасштабной войны России против Украины этот механизм фактически перестал работать.

По данным TV3, в Латвии сейчас хранятся уже около 2000 останков солдат советской армии, найденных в ходе поисковых работ (подробнее читайте здесь).

Что делать с ними дальше — остается неясным.

Ранее процесс был достаточно формализованным.

После обнаружения останков запускалась процедура идентификации, согласований и последующего перезахоронения — либо в Латвии, либо в России.

Теперь этот процесс остановился.

В МИД отмечают, что и раньше сотрудничество с российской стороной не всегда было простым.

По словам ведомства, Москва нередко затягивала согласование перезахоронений или вообще не отвечала своевременно.

После 2022 года ситуация практически замерла полностью.

Руководитель общества «Leģenda» Талис Эшмитс рассказал, что в отдельных случаях удавалось установить личности погибших, а родственники в России даже выражали желание вернуть останки домой.

Латвийская сторона оформляла документы и давала согласие, однако российская сторона переставала реагировать.

На фоне этого особенно заметен контраст с другими странами.

По словам поисковиков, останки солдат других государств продолжают перезахоранивать в сотрудничестве с соответствующими властями.

В том же помещении, где сейчас в мешках хранятся останки советских солдат, находятся и небольшие гробы с останками немецких военнослужащих, подготовленных к официальному перезахоронению.

История показывает, как даже вопросы памяти о погибших во Второй мировой войне постепенно становятся частью нынешнего политического конфликта между Россией и Европой.