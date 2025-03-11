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Спорная микроволновка: помощник или убийца? 0

Люблю!
Дата публикации: 11.03.2025
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Спорная микроволновка: помощник или убийца?

Стоит ли надеть шапочку из фольги, когда рядом работает микроволновка, или не всё так страшно? Давайте разберёмся.

Сферическая микроволновка в вакууме одобрена Всемирной Организацией Здравоохранения. Спустя множество экспериментов учёные со всего света в ней не нашли ничего вредного для повседневного быта.

При условии, что ей пользуются согласно инструкции и поддерживают в чистоте. Даже при прямом воздействии на организм излучения не хватит, чтобы нанести какой-то вред человеку, даже вызвать появления прыщика. Ведь это не какая-то безумная радиация, а волны, сопоставимые с радио или мобильной связью.

Тем не менее, нужно внимательно следить за состоянием микроволновой печи.

Чтобы у неё не было утечки волн, мешающих стабильной работе загрязнений, трещин и долгой работы сверх срока службы. Тогда да, могут возникнуть проблемы, причём сопряжённые с риском для жизни. Если дома всё зависит только от вас, то в общественных местах — вроде столовой на работе или коворкинга — гарантировать соблюдения всех норм никто не может.

Также стоит соблюдать технику безопасности при разогревании пищи.

Не класть в микроволновку металл, телефоны, еду в некачественной пластиковой упаковке и так далее. Это создаёт риск пожарной опасности, выделения вредных веществ в еду и всего того, что хочется избегать любому нормальному человеку.

**Значит ли это, что микроволновка зло? **

Отнюдь. Абсолютно любая техника на кухне нуждается в уходе, внимательности хозяина и соблюдения техники безопасности. Неправильное обращение с плитой и духовкой тоже может привести к серьёзным последствиям, но это не повод переходить на сыроедение. Подходите к своему быту ответственно, и будет вам счастье — в том числе с микроволновкой.

Источник: stebel

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