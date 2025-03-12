Метеочувствительность: почему мы реагируем на погоду?

Действительно ли некоторые люди бурно реагируют на изменения погоды, или это просто самовнушение? Постараемся разобраться.

Есть у вас знакомые, которые при перемене погоды чувствуют себя настолько плохо, что не могут выйти из дома? А может быть, вы сами относитесь к ним? Кстати, те, кто никогда не сталкивался с метеочувствительностью, полагают, что ее и вовсе... нет, а все неприятные симптомы – лишь результат самовнушения. А как на самом деле?

Немного статистики

В научной литературе вы можете встретить другой термин – метеопатия. Именно так правильно называть метеочувствительность. По данным ряда экспертов, от нее страдают до 75% людей, но степень этого "страдания" может быть разной: от легкой раздражительности до сильного недомогания.

В группе риска по развитию метеочувствительности находятся дети, пожилые люди, беременные женщины, а также люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Что касается детей, то в возрасте до 5 лет многие могут реагировать на изменения погоды. Ольга Владимировна Тарасова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета, обращает внимание на то, что чувствительны к погоде около 60 % малышей. Признаки метеопатии у них – ухудшение сна и аппетита, внезапная сонливость или, наоборот, повышенная возбудимость и капризы.

Метеопатию делят на четыре основных типа:

мозговой – при перемене погоды эти люди чувствуют головную боль, тошноту, начинаются головокружения;

астеноневротический – повышается раздражительность, нарушается сон, ослабевает концентрация внимания;

сердечный – проявляется в колебаниях артериального давления, у человека может случиться приступ стенокардии или начаться боли в районе сердца;

смешанный.

Магнитные бури и не только

"Плохо себя чувствуешь? Это магнитная буря." Да, магнитные бури и правда есть, но не только они влияют на наше состояние.

Повышение или понижение атмосферного давления. При повышении атмосферного давления уменьшается тонус сосудов, повышается свертываемость крови, то есть растет риск тромбоза, а вот активность лейкоцитов снижается. Люди становятся более уязвимыми к различным инфекциям. Обычно антициклон, когда атмосферное давление повышается, приносит спокойную погоду без ветра, и в воздухе скапливаются вредные примеси, на что реагируют люди с проблемами дыхательной системы.

Если атмосферное давление понижается (приходит циклон), содержание кислорода в воздухе уменьшается, и чувствительные к этому люди страдают от одышки. Особенно трудно приходится пациентам с бронхиальной астмой. И хотя в литературе можно встретить утверждение, что для снижения уровня кислорода нужно значительное падение атмосферного давления, есть люди, которые чувствуют даже минимальные колебания.

Резкие скачки температуры провоцируют повышение выработки в организме гистамина, а это вещество вызывает реакцию, похожую на аллергическую. Более того, большинство метеочувствительных людей реагируют на такие изменения температуры повышенной раздражительностью и упадком сил.

Повышение влажности воздуха плохо сказывается на людях с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Так почему же мы реагируем на погоду?

Проблеме метеочувствительности посвящено немало исследований. Ученые пришли к выводу, что у здоровых людей, которые не имеют серьезных нарушений здоровья, реакция на погоду обычно спокойная – они не замечают изменений самочувствия. А вот люди, у которых есть какие-то нарушения, чувствуют себя плохо.

Одна из наиболее распространенных теорий объясняет метеочувствительность так: работа внутренних органов регулируется вегетативной нервной системой. Она не зависит от нашей воли: мы не можем приказать желудку быстрее переваривать пищу, а почкам – активнее выводить токсины. Вегетативная нервная система делится на симпатическую и парасимпатическую: одна отвечает за возбуждение, вторая – за торможение. У здорового человека они идеально сбалансированы, но при нарушении баланса человек начинает реагировать на разные внешние факторы, в том числе и на погоду.

Болезнь или нет?

Если человек, который испытывает недомогание при смене погоды, придет к врачу, то он может и не обнаружить никаких серьезных отклонений (конечно, если речь не идет, например, о скачках артериального давления). А самочувствие при этом будет действительно плохим! Некоторые люди даже не могут работать, но больничный из-за магнитной бури врач не выпишет.

Что же делать, чтобы при переменах погоды почувствовать себя не таким разбитым?

Физкультура. Некоторые упражнения, особенно йога, помогают вернуть баланс вегетативной нервной системы.

Водные процедуры, контрастный душ, регулярное закаливание, плавание.

Употребление достаточного количества витаминов с пищей, а весной и зимой – прием дополнительных поливитаминов.

Прием адаптогенов, к которым относятся женьшень, лимонник, элеутерококк. Предварительно это надо обсудить с врачом, потому что лечебные растения не так безобидны, как принято думать.

Федор Александрович Евдокимов, кандидат медицинских наук, доцент, призывает внимательнее относиться к метеочувствительности. Ведь она может быть сигналом о том, что в организме что-то пошло не так.

"Если человек считает себя здоровым и вдруг начинает как-то не так реагировать на погоду – слабость, вялость, сонливость – это уже звоночек к тому, что надо обратиться к специалисту по вопросу обследования. Наверное, в организме что-то происходит, какой-то сбой, который может закончиться и заболеванием достаточно серьезным. Надо обратить внимание на свое здоровье."