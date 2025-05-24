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Ветер в волосах: что такое стрижка ривьера-боб 0 1745

Люблю!
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Ветер в волосах: что такое стрижка ривьера-боб

Многие женщины обожают стрижки средней длины — это удобно, элегантно и позволяет играть при случае с образами под настроение. Ривьера-боб — это расслабленная, но элегантная вариация классического боба, вдохновленная летним стилем Французской Ривьеры. Волосы остаются свободными, чуть взъерошенными, как будто их только что трепал морской бриз. Эта стрижка идеально сочетает легкую небрежность и роскошный шик, при этом не требует сверхусилий в уходе.

«Главное отличие ривьера-боба от классического — текстура. Он может быть с мягкой градуировкой, немного удлиненный спереди, с легкой асимметрией или слоями, с челкой или без нее. Эффект „естественной волны“ — ключевой момент образа», — объясняет стилист по волосам Евгения Куклина. И дает советы, как правильно выполнять стрижку и ухаживать за ней.

Стрижка универсальная

Хорошая новость в том, что такой вариант боба подходит практически всем, кто хочет легкой смены имиджа без жертв, но особенно эффектно смотрится на волнистых и слегка кудрявых волосах. При тонких волосах она придает заметный объем.

Лучше всего стрижка смотрится при овальной или вытянутой форме лица, но и обладательницам квадратной или круглой формы она тоже показана, поскольку смягчает контур и делает его более женственным.

Как стричь

Стрижка выполняется слоями, с минимальной градуировкой по длине и мягким контуром у лица. Концы могут быть слегка филированы для воздушности. Важно сохранить естественное движение волос. Хороший мастер не будет «пилить геометрию», а создаст живую форму.

«Ривьера-боб требует понимания естественного роста и движения волос. Мастер должен учитывать направление завитка, структуру и плотность, чтобы форма выглядела легкой, но не слишком растрепанной. Крайне важно избегать перегрузки нижней затылочной зоны — именно она отвечает за „пляжную“ воздушность. При необходимости можно добавить удлиненные пряди у лица, чтобы стрижка выглядела непринужденно и современно. Филировку выполняют не на всей длине, а точечно, чтобы сохранить форму, но убрать излишнюю тяжесть», — говорит стилист.

Как укладывать

После мытья нанесите текстурирующий спрей или морскую соль в спрее на влажные волосы. Сушите без щетки, сминая волосы руками или с помощью диффузора. Если нужно — подправьте пару прядей щипцами, чтобы задать мягкие волны. Используйте легкий воск или крем для фиксации формы без жесткости. И не стремитесь к симметрии или общей идеальности— ривьера-боб любит свободу и небрежность.

Уход — проще некуда

Используйте шампуни, которые подходят вашему типу кожи головы и кондиционеры, подобранные под тип волос — для объема и текстуры. Раз в неделю делайте легкий пилинг кожи головы для свежести.

Избегайте тяжелых укладочных средств и старайтесь не перегружать волосы — ривьера-боб «дышит» и любит естественность.

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#волосы #прическа #женская красота
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