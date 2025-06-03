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Как по чертам лица определить характер человека? 0 351

Люблю!
Дата публикации: 03.06.2025
pomada
Как по чертам лица определить характер человека?
ФОТО: depositphotos

Наверняка, вам часто говорили: "Да у тебя это на лице написано". И на самом деле в этом выражении есть доля правды. Ведь чтением по лицу пользовались с самых древних времен. И тут играет роль каждая мелочь, каждая складка или изгиб.

Мы предлагаем вам пройти мини-курс по чтению по лицу, чтобы в дальнейшем лучше ориентироваться в тонкостях человеческой психики.

Традиционно считается, что левая сторона лица отображает характер личности, а правая - его эмоции. Но кроме этого, следует так же рассматривать каждый "пункт" в отдельности.

Например, высокий лоб может говорить о том, что человека обладает незаурядным умом, тогда как низкий и узкий лоб характеризует человека с хитрой и подлой стороны.

А вот большие глаза напротив свидетельствуют о внутренней уверенности и честности. Если уголки глаз опущены вниз - то, человек скорее всего не любит выделяться из толпы и предпочитает спокойную жизнь. А вот смотрящие наверх - говорят о честности их обладателя.

По носу можно понять об интеллектуальных особенностях индивида. Если нос короткий, то на человека можно положиться и довериться, а вот длинный нос указывает на то, что личность обладает высоким уровнем ответственности.

Несимметричный нос может рассказать о невероятных творческих способностях обладателя, а острый нос - на женственность и любовь к искусству.

Широкий рот указывает на щедрость человека, а маленький - на тонкую и нежную натуру. Если же у человека верхняя губа больше нижней, то это может говорить о жизнелюбии личности, а полная нижняя губа - о надежности.

Если человек обладаете несоразмерно большими ушами - это означает, что он очень сильный и волевой. Если же ушки, наоборот, маленькие - тогда вы имеете дело с творческим человеком.

Высокие скулы являются признаком интроверсии, а вот человек с большими круглыми щечками, наоборот, открыт миру и готов с ним "сотрудничать".

Если у человека очень выраженная линия подбородка, значит и он сам крайне яркая и запоминающаяся личность. А вот мягкий подбородок указывает на то, что перед вами замкнутая и серая личность, которая обладает традиционными ценностями и понятиями.

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