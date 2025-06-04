Как понять по этикетке, что продукт вреден для здоровья

Далеко не все бренды, которые позиционируют себя «здоровыми», производят действительно качественную и безопасную продукцию. Некоторые из них пользуются тем, что потребители не слишком внимательно изучают этикетки товаров.

Если хочешь обезопасить себя, начни обращать больше внимания на состав продуктов и меньше — на красоту их упаковки. Вот несколько признаков, что товар стоит оставить на той же полке, где он и хранится.

В составе есть определенные искусственные красители

В процессе производства многих продуктов используются искусственные красители, так как именно они зачастую придают им привлекательный внешний вид. Но не все красители одинаково безопасны. Некоторые из них могут спровоцировать аллергические реакции и гиперактивность как у взрослых, так и у детей. Остерегаться стоит продуктов, на этикетках которых указаны следующие обозначения:

E102 (Тартразин) — желтый краситель, способный вызвать аллергию и астму;

E110 (Желтый «солнечный закат» FCF) — оранжевый краситель, вызывающий аллергические реакции;

E124 (Понсо 4R) — красный краситель , потенциально способный вызвать гиперактивность у детей;

E129 (Красный очаровательный AC) — красный краситель, вызывающий аллергические реакции.

Опасными также считаются следующие искусственные красители: Е104 (Хинолиновый желтый), Е122 (Азорубин), Е151 (Черный 2), Е155 (Коричневый 5). Все они могут спровоцировать появление аллергии или иначе ухудшить состояние здоровья.

Используются расплывчатые маркетинговые формулировки

В следующий раз, когда окажешься в магазине, обрати внимание на то, как производители пытаются убедить покупателей, что производят самые лучшие продукты. Для этого используются не только красочные упаковки, но и определенные фразы. Одни бренды указывают, что их продукты «одобрены детьми», другие заявляют, что используют в производстве «только настоящие фрукты». Подобные фразы, если не подкреплены масштабными исследованиями и проверками, не несут в себе никакого смысла. Они используются только для того, чтобы оказать эмоциональное влияние на потенциальных потребителей, которые заботятся о здоровье своей семьи.

Среди других компонентов указаны трансжиры

Трансжиры образуются в процессе гидрогенизации растительных масел. Они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивают уровень «плохого» холестерина, запускают воспалительные процессы, негативно влияют на метаболизм и вызывают проблемы с пищеварением. Некоторые производители, чтобы усложнить задачу потребителя, на этикетке обозначают трансжиры иначе. Они используют формулировки:

гидрогенизированные масла;

частично гидрогенизированные жиры;

трансизомеры жирных кислот.

Указано использование добавленного сахара

Этот компонент порой встречается в самых неожиданных продуктах: соусах, заморозке, хлебе. Добавленный сахар повышает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы обозначить его наличие в составе продукта, разные производители используют слова сахароза, глюкоза, фруктоза, декстроза, сироп глюкозы, сахарный сироп. К натуральным подсластителям относятся мед, патока, агава, меласса. Они хоть и менее вредные, но злоупотреблять ими не стоит.

Для продления срока годности используются консерванты

Демонизировать абсолютно все консерванты не стоит, но часть из них довольно опасна, так как может спровоцировать аллергические реакции и, вступив в реакцию с витамином С, превратиться в бензол. Он, в свою очередь, плохо влияет на работу нервной системы и организма в целом.

Бензоат натрия (Е211) — используется в напитках, соусах и маринадах. Может вызывать аллергические реакции и отравлять организм.

Нитраты и нитриты (Е250–252) — используются в мясных продуктах для сохранения цвета и предотвращения роста бактерий. При нагревании превращаются в нитрозамины, которые считаются канцерогенными.

Сорбат калия (Е202) — широко используемый консервант, который в больших дозах вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек.

В составе есть сахарозаменители

Некоторые люди предпочитают товары с сахарозаменителями, так как пытаются похудеть. Но делать так не стоит. Сахзамы, как и другие вещества, имеют побочные эффекты. Особенно опасны для здоровья Аспартам (Е951), Цикламаты (Е952) и Сукралоза (Е955). Первый при высоких температурах разлагается на токсичные вещества, второй — оказывает канцерогенное действие, третий — ухудшает микрофлору кишечника.

Проблема и в том, что долгосрочные исследования по влиянию сахарозаменителей на здоровье еще продолжаются. То есть абсолютной уверенности в том, что они безопасны, нет. К тому же чрезмерное употребление сахзамов может изменить восприятие сладости и сделать продукты с натуральным составом менее привлекательными.

Указан высокий гликемический индекс (ГИ)

Продукты с высоким гликемическим индексом быстро повышают уровень сахара в крови. Из-за этого в течение дня происходят скачки инсулина и повышается вероятность развития диабета второго типа.

Чтобы понять, опасен ли продукт, нужно изучить ингредиенты в его составе и обратить внимание на объем простых сахаров (глюкозы, сахарозы, фруктозы). Если их много, значит, ГИ высокий. О том, что это так, предупреждает и высокая степень обработки товара. Например, ГИ белого хлеба гораздо выше, чем цельнозернового. Чтобы более точно определить гликемический индекс продукта, можно изучить специализированные таблицы.