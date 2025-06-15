Действуют ли маски для лица или это просто маркетинг

Маски для лица – один из самых популярных этапов домашнего ухода. Бренды обещают "увлажнить за 15 минут", "убрать следы усталости" или даже "подтянуть овал лица". Действительно ли они работают и в каких случаях? Своими советами по пользованию масками для лица поделился косметолог.

Эксперт: Татьяна Мачуха, косметолог

Маска как интенсивная помощь, а не панацея

Косметолог объяснила, что маски это не базовый, а вспомогательный элемент ухода. Она не заменит крем, очищение или SPF. Но в правильном контексте она может стать скорым ответом на потребность кожи: успокоить, увлажнить, снять раздражение или осветить тон.

На что обращать внимание: не бренд, а компоненты

Эффективность маски определяется не этикеткой, а составом. Идеально – когда вы подбираете ее по симптомам кожи, а не по типу.

Обезвоженная кожа – ищите гиалуроновую кислоту (низкомолекулярную), бетаин, пантенол.

Жирность, сыпь помогут цинк, сера, салициловая кислота, глина, но с осторожностью на чувствительную кожу.

Пигментация, тусклый тон – эффективны ниацинамид, альфа-арбутин, феруловая кислота, ферменты (энзимы).

По словам эксперта, кожа часто отзывается не на дорогую формулу, а на точное попадание в проблему. Например, маска с цинком может сделать более трех ценных баночек без него.

Что не работает (но выглядит эффектно)

Большинство тканевых масок создают временный эффект сияния – через глицерин или легкие силиконы, удерживающие влагу на поверхности кожи. Это не вредно, но и не лечит.

Маска, которая мгновенно дает эффект свежести – это как макияж без тона. Лучше чем ничего, но не стоит на это рассчитывать в долгосрочной перспективе.

Как использовать

Маску для лица следует использовать 1-2 раза в неделю. Важно помнить, что она не наносится «просто так» — обязательно предшествует базовый уход.

Перед маской кожу нужно тщательно очистить – желательно средством, не нарушающим ее липидный барьер. Далее – тонизация, которая нормализует pH и готовит кожу к более глубокому проникновению активных веществ.

В случае с увлажняющими или успокаивающими масками иногда косметолог советует наносить их в сыворотку, чтобы после маски закрепить результат активным концентратом. Но есть и исключения: некоторые профессиональные формулы требуют нанесения на чистую кожу без тоника — об этом всегда следует читать в инструкции или уточнять у специалиста.

Маска – не волшебная палочка, но хороший инструмент, если знать, зачем ее наносить. Вместо выбора «самой популярной» стоит спросить: какая у меня проблема — и какие компоненты ее решают?

Источник: tsn