Известные представители правых кругов Бразилии призывают бойкотировать популярные шлёпанцы из-за размещённого в аккаунтах бренда политического послания, которое расценивается как склонение влево накануне президентских выборов, запланированных на следующий год, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В видео, опубликованном в социальных сетях бренда «Havaianas», актриса Фернанда Торрес призывает общество «начать 2026 год не с правой ноги», а «с обеих ног».

Торрес, сторонница левых сил Бразилии, является исполнительницей главной роли в бразильском фильме «Ainda Estou Aqui» («Я всё ещё здесь»), который в этом году получил премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Реклама вызвала возмущение в консервативных кругах.

eita como ama uma expressão brasileira 🤭 qual é a favorita de vocês? pic.twitter.com/WJ89FvUQ8V — Havaianas Brasil (@havaianasBR) December 9, 2025

Один из сыновей находящегося в заключении экс-президента Жаира Болсонару, Эдуарду Болсонару, в воскресенье выразил своё возмущение в Instagram. Он опубликовал видео, на котором выбрасывает в мусор пару шлёпанцев с изображением флага Бразилии на ремешках.

«Havaianas был национальным символом. Я видел, как множество иностранцев носят флаг Бразилии на своих ногах (...) но я собираюсь выбросить эти шлёпанцы в мусор», — заявил бывший депутат Конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару, который сейчас живёт в США.

«Havaianas выбрал свою сторону. Правые выбрали бойкот», — написал в социальной сети X (ранее Twitter) консервативный депутат Конгресса Родригу Валадарис.

«Мои ноги горят на асфальте, но Havaianas — больше никогда», — заявил в понедельник в Instagram правый инфлюенсер Тьягу Асмар, у которого более двух миллионов подписчиков.

«Havaianas» — один из самых продаваемых брендов сандалий в мире. Его владелец, компания «Alpargatas», нанимает 10 000 человек и в прошлом году продала 226,6 миллиона пар обуви, в основном в Бразилии.

Депутат от левых Дуда Салаберта раскритиковала реакцию правых, назвав её «идиотскими нападками», отметив, что бойкот угрожает рабочим местам в штате Минас-Жерайс, который она представляет и где находится одна из фабрик бренда.