Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бразильские правые призывают к бойкоту популярных шлёпанцев из-за политического послания 1 295

В мире
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бразильские правые призывают к бойкоту популярных шлёпанцев из-за политического послания
ФОТО: пресс-фото

Известные представители правых кругов Бразилии призывают бойкотировать популярные шлёпанцы из-за размещённого в аккаунтах бренда политического послания, которое расценивается как склонение влево накануне президентских выборов, запланированных на следующий год, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В видео, опубликованном в социальных сетях бренда «Havaianas», актриса Фернанда Торрес призывает общество «начать 2026 год не с правой ноги», а «с обеих ног».

Торрес, сторонница левых сил Бразилии, является исполнительницей главной роли в бразильском фильме «Ainda Estou Aqui» («Я всё ещё здесь»), который в этом году получил премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Реклама вызвала возмущение в консервативных кругах.

Один из сыновей находящегося в заключении экс-президента Жаира Болсонару, Эдуарду Болсонару, в воскресенье выразил своё возмущение в Instagram. Он опубликовал видео, на котором выбрасывает в мусор пару шлёпанцев с изображением флага Бразилии на ремешках.

«Havaianas был национальным символом. Я видел, как множество иностранцев носят флаг Бразилии на своих ногах (...) но я собираюсь выбросить эти шлёпанцы в мусор», — заявил бывший депутат Конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару, который сейчас живёт в США.

«Havaianas выбрал свою сторону. Правые выбрали бойкот», — написал в социальной сети X (ранее Twitter) консервативный депутат Конгресса Родригу Валадарис.

«Мои ноги горят на асфальте, но Havaianas — больше никогда», — заявил в понедельник в Instagram правый инфлюенсер Тьягу Асмар, у которого более двух миллионов подписчиков.

«Havaianas» — один из самых продаваемых брендов сандалий в мире. Его владелец, компания «Alpargatas», нанимает 10 000 человек и в прошлом году продала 226,6 миллиона пар обуви, в основном в Бразилии.

Депутат от левых Дуда Салаберта раскритиковала реакцию правых, назвав её «идиотскими нападками», отметив, что бойкот угрожает рабочим местам в штате Минас-Жерайс, который она представляет и где находится одна из фабрик бренда.

Читайте нас также:
#выборы #социальные сети #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    23-го декабря

    мама дорогая, роди меня обратно из этого @бнутого мира, как говорится... 🙄

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео