Разбитую чашку не склеить: симптомы краха отношений, которые уже не спасти

Люблю!
Дата публикации: 30.08.2025
womanhit
Разбитую чашку не склеить: симптомы краха отношений, которые уже не спасти

Неопытные пары часто заблуждаются, считая участившиеся ссоры предвестником финала отношений. На самом деле наличие конфликтов и «итальянских страстей» с разборками, напротив, говорит о том, что огонь между вами разгорается все ярче и не собирается затухать. Клинический психолог, сексолог Екатерина Макарова объяснила, какие сигналы должны действительно заставить насторожиться, ну или смириться с тем, что ваш роман подошел к логическому концу.

Эмоциональная холодность

«Если ссор нет, то это тревожный симптом! Это значит, что вы эмоционально безответны друг к другу, равнодушие приводит к тому, что вам все равно, какое мнение у партнера, которого уже не исправить, проще разойтись и найти другого», — говорит эксперт.

Равнодушие, эмоциональная отстраненность, общение в режиме «да-нет» — как раз тревожный сигнал, что партнерство близится к своему концу.

Отсутствие интереса к повседневной жизни партнера — тоже один из звоночков. Обычно мы спешим рассказать друг другу о том, как провели день, какие эмоции пережили и поинтересоваться, что случилось у него/у нее.

Никаких планов «на завтра»

Еще один показатель грядущего расставания. Вы не строите совместные планы ни на ближайший досуг, ни тем более на будущее: отпуск, длинные праздники, планы на жизнь. «Если у вас разные дороги, то и в путь вы отправитесь, по всей видимости, с разными попутчиками и снаряжением», — предупреждает Екатерина Макарова.

Твои друзья мне не друзья

Неочевидный, но весьма тревожный симптом — это избегание социального окружения партнера. Когда вы вместе, то его/ее ближайшие родственники, друзья, компания соприкасаются с вами на каких-то праздниках, семейных мероприятиях, прогулках. Когда вы отдаляетесь, вам незачем связывать себя с ненужной вам компанией, и вы избегаете этого.

Секс в тягость

Интимные отношения у внутренне готовых к расставанию партнеров неизбежно сходят на нет. В постели становится неинтересно, скучно, а порой появляется и брезгливость. Ведь интимная близость предполагает настройку и включенность именно на партнера. А если внутренне партнер «отрезан», то настройка не получается.

Чтобы не дойти до точки невозврата

Как же предотвратить разрыв? Ведь когда мы начинаем отношения, нам все видится в радужных тонах и меньше всего бы мы хотели страдать от равнодушия и холодности.

«Стройте открытый честный диалог с самого начала. Если что-то не устраивает, рассказывайте о своих чувствах, настроении, планах на жизнь. Спрашивайте партнера, что он об этом думает и каковы его чувства и настроение. Так вы всегда будете тонко улавливать мельчайшие изменения в системе ценностей и планах друг друга, сможете подкорректировать взаимные шероховатости и направление совместного движения», — заключает психолог.

#мужчина и женщина
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
