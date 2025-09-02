Baltijas balss logotype
Эффект «вчерашних» волос: 3 хитрых приема парикмахеров, которые сделают образ обворожительным

Люблю!
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Эффект «вчерашних» волос: 3 хитрых приема парикмахеров, которые сделают образ обворожительным

Еще недавно прическа с «салонным» блеском была главной бьюти-целью модниц. Волосы должны были быть ровными, как под линейку, и выглядеть так, словно на их укладку потратили два часа. Однако сегодня все иначе. Мода сменила направление: в тренде — естественная текстура, легкая асимметрия, эффект lived-in hair, или, проще говоря, «вчерашние волосы». Рассказываем, какие приемы сделают образ еще эффектнее.

Вчерашняя» укладка выглядит живой и создает ощущение свободы и непринужденности. Легкая небрежность не перегружает образ: волосы остаются подвижными и при этом сохраняют естественную текстуру и мягкость.

Эффект расслабленной формы все чаще выбирают звезды: так, Зендея появлялась на Golden Globes 2025 с неструктурированными кудрями, подчеркивающими овал лица, а Хейли Бибер на Met Gala — с объемным и слегка распущенным blow-out. Это та самая укладка, где ничего не отвлекает — все внимание остается на лице и его чертах.

О том, как без труда добиться трендового эффекта «вчерашних» волос, узнали у Дианы Погосовой, стилиста.

Как добиться эффекта «вчерашней» укладки в домашних условиях

Работа с остаточным объемом и перенаправлением пробора

На второй день после мытья волосы теряют начальный прикорневой объем — и, в нашем случае, это преимущество. Легкая «оседлость» позволяет создать более плотную форму у лица. Чтобы укладка не выглядела плоско, достаточно сменить пробор.

Профессиональный прием: перенаправь пробор на противоположную сторону от привычной. Это даст мгновенный подъем у корней и динамику в профиле. Можно зафиксировать линию пальцами с термозащитным кремом, не расчесывая — чтобы сохранить спонтанность.

Локоны с «расфокусом»

Одна из частых ошибок при попытке повторить эффект lived-in hair — одинаковые завитки по всей голове. Это делает образ кукольным и лишает его «вчерашней» текстуры.

Профессиональный прием: завивай только 60–70% от общего объема. Несколько прядей — особенно нижний ярус — оставляй нетронутыми. Используй щипцы разного диаметра: на затылке — крупнее, ближе к лицу — меньше. Главное — не повторять рисунок. После — прочеши пальцами, с предварительно нанесенной каплей стайлингового крема только на кончики.

Неполная фиксация и «сухая» укладка

Для укладки на второй день важно избегать водных спреев. Контакт с влагой может активизировать кожное сало у корней и испортить форму.

Профессиональный прием: используй стайлинговую пудру или сухой воск, растертый между ладонями. Наноси на внутренние слои волос, «вбивая» продукт в корни — без массажа кожи головы. Это сохранит легкую подвижность и добавит объема. Главное — не перегружать длину: lived-in hair всегда живет у корней и на уровне текстуры, а не на кончиках.

Кому подходит «вчерашняя» укладка

Лучше всего эффект «вчерашней» укладки работает на средней длине и длинных волосах с текстурой: волнистые, слегка пористые, с легкой пушистостью — идеальный вариант. Прямые и тяжелые волосы потребуют текстурной стрижки с внутренней слоистостью.

Важно, чтобы форма стрижки поддерживала хаотичность: ровные срезы и одинаковая длина только усложняют работу с небрежной эстетикой.

Что чаще всего делают неправильно:

  • Чрезмерная гладкость — укладка утюжком убивает естественное движение.

  • Много продукта — если волосы блестят и тяжело рассыпаются, эффект «утра» теряется.

  • «Невнятный» прикорневой объем — он должен быть направлен не вверх, а в сторону, диагональю, с разбивкой пробора.

Почему «вчерашние» волосы — это удобно и выгодно

Lived-in укладка держится до трех дней и не требует постоянного обновления. Она адаптируется под разные образы: первый день — распущенные волосы, второй — полусобранные, третий — низкий пучок или хвост с выправленными прядями у лица.

Экономия идет не только на средствах, но и на времени: укладка не нуждается в каждодневной реставрации. Все, что требуется — понимать структуру своих волос и правильно с ней обращаться.

#красота
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео