Будут цвести, как никогда: как правильно пересаживать пионы осенью

Лучшее время для пересадки пионов – со второй половины августа до середины октября. Соблюдайте простые правила выкапывания, деления и высадки, чтобы обеспечить здоровое развитие растений.

Кусты следует осторожно выкапывать, разделять на части с 3–5 почками и здоровыми корнями.

Деленки высаживают в подготовленные ямки на 5–6 см, хорошо поливают и мульчируют, избегая застоя воды.

Для быстрого приживления осенью дополнительно следует удобрить почву, обрезать старые листья и контролировать полив и мульчирование.

В настоящее время питательные вещества оттекают из листьев в корни, и у растения формируются новые корни.

Куст выкапывают, отступив от него на 25-30 см, и осторожно вынимают из земли, стараясь не повредить хрупкие корни. Затем его делят на две части: каждый участок должен иметь 3-5 почек восстановления и несколько здоровых корней.

Осенняя пересадка проходит в период покоя, поэтому растения быстро приживаются. Весной делить и пересаживать пионы нежелательно – это может ослабить куст, лишить цветения в этом году и даже привести к гибели.

Избегайте переувлажнения почвы – пионы не переносят застой воды. Для посадки выбирайте хорошо освещенные места, допускается легкое полутень во второй половине дня.

Также следует позаботиться о предварительном удобрении почвы органическими удобрениями или компостом, чтобы обеспечить кустам достаточное количество питательных веществ для формирования цветочных почек.

Дополнительно рекомендуется обрезать старые листья и оставить только здоровые побеги, что будет способствовать более быстрому укоренению и активному росту весной.

Не забывайте также о регулярном поливе в течение первого месяца после пересадки и мульчирования для сохранения влаги и защиты корней от холода.