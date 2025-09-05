Бежевые мамы: что означает этот тренд и почему его считают опасным

Психолог Лариса Окулик: бежевых мам сейчас не просто критикуют, а высмеивают.

«Я бежевая мама, и мой ребёнок не играет в красные машинки», – рассказывает популярная блогерша в социальной сети. Этот тренд появился недавно, но успел завоевать армию поклонников. Что об этом думают психологи и дизайнеры, читайте в нашем материале.

Тренд появился в 2023 году и быстро стал популярным. Это стиль материнства, при котором всё, что окружает ребёнка, выдержано в спокойных, нейтральных тонах. Например, белые деревянные игрушки, минималистичная одежда и натуральные ткани. Казалось бы, такие мамы просто стремятся к эстетике, отказу от пластика и визуального шума. Однако это не совсем так, отмечает клинический психолог Валентина Липская.

Что значит «быть бежевой мамой»?

«Тренд появился на волне экологичного потребления, – поясняет Липская Добро.Медиа. – Здесь не только про отказ от вредных игрушек – важен контроль над средой, в которой растёт ребёнок. В соцсетях бежевые мамы стали популярны, потому что визуальная гармония даёт ощущение порядка и вдохновляет на идеальное родительство. Но важно понимать: если стремление к “стерильной” среде становится навязчивым, это может ограничивать сенсорное развитие ребёнка».

Тренд появился на Западе. Сначала его последователи стремились к гендерному равенству и экономии. Ведь одежду нейтральных цветов можно использовать для ребёнка любого пола, не боясь осуждения родственников или соседей.

Кроме того, чем меньше ярких цветов, считают приверженцы бежевого стиля, тем меньше токсичных красок использовалось для изготовления вещи. А игрушки из дерева, войлока или хлопка нанесут меньше вреда экологии, когда попадут на свалку. Та же логика применяется к мебели, обоям и другим предметам интерьера.

Со временем тренд трансформировался. Бежевые родители полностью отказались от цветных игрушек. Некоторые исключают яркие фрукты из рациона ребёнка и готовят только овсянку. У движения вскоре появилась целая армия противников и хейтеров. Первой из них стала блогерша Хейли Дерош. Она прославилась благодаря своему ролику, в котором показала недовольную девочку, одетую в коричневых тонах. Именно ей принадлежит авторство термина «грустный бежевый ребёнок».

«Из нейтральных тонов будто вытянули всю радость. Рекламные изображения детских игрушек и одежды мрачны и унылы, дети превращаются в маленьких исследователей Пруста, лишённых радости, с опущенными губами и смехом, ставшим далёким воспоминанием», – писала Дерош.

Бежевый стиль или проблема с психикой?

Недостаточно счастливый вид – не единственное, за что критикуют бежевых мам.

«Дети познают мир через цвета, текстуры и разнообразие стимулов. Поэтому чрезмерное ограждение может снизить гибкость психики. Важно соблюдать баланс между минимализмом и естественным развитием», – отмечает Валентина Липская.

Приверженцы тренда, напротив, считают, что «выбеленные» оттенки не перегружают нервную систему, а формируют вкус у ребёнка. Однако приглушённая бежево-серая гамма практически не вызывает эмоций у детей. В то время как, например, красный сигнализирует об опасности, а зелёный – успокаивает, говорит психолог, коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик.

«Малыш вряд ли запомнит предметы неинтересных цветов. Кроме того, ограниченное количество оттенков плохо влияет на словарный запас, – поясняет Добро.Медиа Лариса Окулик. – Развитие в такой среде может отразиться коммуникативных навыках. То есть человек вырастет замкнутым и необщительным».

В 2023 году, рассказывает Лариса Окулик, китайские учёные с помощью устройства для отслеживания направления взгляда провели эксперимент. Оказалось, что детям нравятся цветные игрушки умеренной яркости. Получается, что бежевые мамы создают среду, игнорируя предпочтения малыша.

«Сейчас тренд не просто критикуют, но и высмеивают, – продолжает психолог. – Некоторые бежевые мамы-блогеры сами спровоцировали это своим токсичным поведением. Они проявляли высокомерие и снобизм по отношению к тем, кто не разделяет их минималистичных вкусов, нередко презрительно называли “колхозом” обычные домашние интерьеры, цветную одежду и яркие детские игрушки».

И никаких подушек с пледом

Многим пользователям соцсетей бежевый тренд кажется искусственным, созданным только для красивой картинки.

«К счастью, жизнь ребёнка не заключена лишь в интерьерах квартиры. На улице и на игровых площадках, в развивающих студиях, в детском саду и в поликлинике малыш всё равно получит впечатления о цветах», – резюмирует Окулик.

Однако радикальный настрой бежевых мам пугает не только других родителей и психологов. Недоумевают и декораторы.

«При формировании картины интерьера существует “правило трёх”, – рассказывает Добро.Медиа дизайнер Наталья Хальзова. – Это когда 60% пространства отводится под базовый цвет, 30% – под второй, который должен сочетаться с базовым, а 10% отдают под яркие акценты».

Это те самые подушки, полочки или рамки для фото, цветные пледы и так далее. По словам эксперта, именно такой баланс, комфортно воспринимается человеком и создаёт ощущение объёмной и полноценной картины вокруг.

Если говорить про нейтральный интерьер, специалисты советуют взять бежевый за основу и разбавить его розовым или серым. А в качестве акцента попробовать глубокий тёмно-синий или кофейный.

«Интерьер получится таким же нейтральным, но более сбалансированным с точки зрения цветовосприятия», – считает Наталья Хальзова.

Кстати, трёхмесячный младенец уже способен распознать красный, зелёный, синий и жёлтый. А вот бледные оттенки в этом возрасте он обработать ещё не может.

Как связаны цвет и психика детей

Зелёный – помогает успокоиться

Розовый – снижает стресс

Красный – стимулирует активность

Оранжевый – вызывает приятные эмоции

Синий – помогает развивать фантазию.