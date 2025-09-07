Жирная правда: лучшие калорийные продукты, от которых не толстеют

Есть такие продукты, о калорийности и питательных свойствах которых вы даже не задумываетесь, потому что они сами и так предупреждают… Меджу тем, понемногу их можно, и даже нужно есть.

1. Сало

20 г классического сала – отличная подпитка для замученного стрессами, простудами и недосыпами организма.

Абстрагируйтесь от «глянцевых» советов! В этом привычном продукте такое количество «полезностей», что любое карпаччо отдыхает. Здоровые сосуды, бодрая печень, профилактика атеросклероза, укрепление сердечной мышцы, предотвращение онкозаболеваний – у сала есть миллион поводов оказаться в вашем минималистичном холодильнике.

2. Сливочное масло

Презираемое худеющими планеты сливочное масло давно стало для лишь вкусным воспоминанием из детства. Того, где горячий сладкий чай на столе, похрустывающий снег за окном, чинный семейный ужин и бутерброды с черным хлебом…

Но полный отказ от сливочного масла – страшная глупость. Ведь в нем море витамина D и бета-каротина, суточную норму которых вы с таким трудом добываете из 1% кефира, зелени и пищевых добавок.

3. Сметана

Да, она калорийна, и есть ее ведрами – катастрофа для худощавой офисной нимфы. Но пара ложек этого вкусного продукта не повредят. Сметана воздействует на замученный современным хаотичным питанием кишечник, стимулирует умственную и физическую активность.

4. Халва

Речь о качественной халве, а не о произведении технологической мысли, которое есть в ближайшем супермаркете.

У качественной халвы есть один недостаток – когда ее едите, то остановиться невозможно. Все остальное (высокое содержание жирных кислот, железа, магния, калия и т. д.) — только на пользу этому лакомству.

Само собой, халва – калорийна. Но она и не могла бы быть другой при таком вкусе.

