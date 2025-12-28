Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зеленский предрек важные новости до Нового года 2 1443

В мире
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский предрек важные новости до Нового года
ФОТО: Global Look Press

Зеленский: многое в вопросе конфликта на Украине может решиться к Новому году.

Многое в вопросе урегулирования конфликта на Украине может решиться к Новому году. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас одни из самых активных дипломатических дней года, и многое может решиться до Нового года, и мы делаем для этого все возможное, но будут ли приняты решения — зависит от партнеров», — сообщил он.

Зеленский прокомментировал предстоящую встречу с президентом США Дональдом Трампом и призвал западных партнеров усилить санкционное давление на Россию. Политик также прокомментировал массированные удары Вооруженных сил России и потребовал новых поставок ракет для систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Читайте: Война в Украине закончится до 15 января! Россия станет Северной Кореей - раввин Хабада

Читайте нас также:
#США #Украина #санкции #дипломатия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • АП
    Алексей Попович
    28-го декабря

    Неужели Украине передадут томагавки с ядерными боеголовками?

    4
    7
  • lo gos
    lo gos
    28-го декабря

    Американский прогнозист Мартин Армстронг заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые требует Владимир Зеленский - это бомба замедленного действия.

    11
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Историк Ланцманис: против русских культивируется осознанная ненависть
Эксклюзив!
Иконка видео
Изображение к статье: «Это все болтовня и ложь со стороны Трампа!» - Вике-Фрейберга недовольна президентом США

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: Сократится поддержка беженцев из Украины в Латвии - община обеспокоена
Наша Латвия
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео