Дата публикации: 08.09.2025
womanhit
Российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев в эфире YouTube-шоу Circle Property Dubai заявил, что его будущая пенсия составит всего около 20 тысяч рублей в месяц. По его подсчетам, таких выплат будет недостаточно для комфортной жизни в пожилом возрасте.

Артист отметил, что накопленных средств в размере примерно 70 тысяч долларов, по его мнению, тоже не хватит для безбедного существования.

Нагиев также упомянул, что ему советовали инвестировать в коммерческую недвижимость для получения пассивного дохода, однако он пока не считает такие вложения выгодными. Кроме того, шоумен опроверг слухи о больших гонорарах за мастер-классы в Дубае, где он регулярно проводит занятия и отдыхает. По его словам, организаторы покрывают только перелет, проживание и питание.

Ранее СМИ сообщали, что Нагиев имел задолженности по коммунальным платежам, а также называли его одним из самых высокооплачиваемых актеров в России с годовым доходом в несколько миллионов долларов. Тем не менее, Нагиев подчёркивает, что он не накопил больших финансовых запасов и хочет приобрести недвижимость, чтобы обеспечить себе пассивный доход в будущем.

