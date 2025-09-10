Baltijas balss logotype
Ошибка садовода: какие деревья категорически нельзя обрезать осенью

Люблю!
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Ошибка садовода: какие деревья категорически нельзя обрезать осенью

Осенняя обрезка деревьев — важный этап ухода за садом, который помогает растениям подготовиться к зиме и заложить основу для будущего урожая. Однако не все деревья переносят осеннюю обрезку одинаково. Некоторые из них могут серьезно пострадать, потерять цветочные почки или даже погибнуть.

Ключевые тезисы:

  • Осенняя обрезка ослабляет некоторые виды деревьев и может привести к болезням.

  • Лучшее время для обрезки некоторых растений — весна, когда деревья восстанавливают силы.

  • Неправильный уход осенью может привести к потере урожая и гибели растений.

  • Чтобы сохранить здоровье сада, важно знать, какие деревья нельзя обрезать осенью и чем опасна такая процедура.

Абрикосы, вишни, черешни и сливы: риск инфекций

Эти плодовые деревья особенно уязвимы осенью. В период подготовки к зиме они ослаблены, а свежие срезы становятся входом для грибков и бактерий. В результате растение может заболеть и даже погибнуть.

Оптимальное время обрезки — весна, до начала активного сокодвижения, и дерево быстрее заживляет повреждения.

Магнолия: почему осенью обрезка опасна

Магнолия реагирует на обрезку активным ростом. Она выпускает новые побеги, которые не успевают вызреть до морозов. В результате растение теряет устойчивость к холоду и может пострадать от зимних температур.

Весенняя обрезка позволяет сохранить здоровье и декоративность магнолии.

Древовидный пион: как сохранить цветочные почки

У древовидного пиона формирование цветочных почек происходит еще летом. Если срезать ветви осенью, почки будут уничтожены, и растение не зацветет в следующем сезоне.

Допустима только санитарная обрезка — удаление сухих или больных побегов.

Сирень: угроза цветению

Сирень закладывает бутоны на концах побегов. Осенняя обрезка уничтожает часть будущих цветков, что приведет к скудному цветению весной.

Лучший вариант — санитарная обрезка осенью и формирование куста весной.

Осенняя обрезка деревьев полезна не для всех растений. Чтобы сохранить сад здоровым и получить обильный урожай и красивое цветение стоит отказаться от осенней обрезки абрикосов, вишни, черешни, сливы, магнолии, древовидного пиона и сирени. Лучшее время для формирования кроны и омоложения этих растений — весна.

#сад #огород
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео