Брак на грани и диагноз, который всё изменил: откровения жены Брюса Уиллиса

Люблю!
Дата публикации: 11.09.2025
Kleo
Брак на грани и диагноз, который всё изменил: откровения жены Брюса Уиллиса
ФОТО: dreamstime

Жена Брюса Уиллиса хотела развестись с актером перед тем, как узнала о его диагнозе.

В 2022 году звезде "Неуязвимого" диагностировали деменцию. Жена Брюса Уиллиса призналась, что в тот момент была готова развестись с мужем.

Эмма Хеминг рассказала, что ее брак с Брюсом Уиллисом стоял на грани распада незадолго до того, как у актера выявили тяжелую форму деменции. В интервью супруга звезды "Крепкого орешка" призналась, что не понимала, почему семейная жизнь рушится буквально на глазах.

"Мне казалось, что все разваливается. Я не могла объяснить, что происходит, ведь он уже не был тем человеком, за которого я вышла замуж. Даже наши сотрудники вспоминали, насколько это было тяжелое время", – поделилась Эмма.

Только после постановки диагноза стало ясно, что странности в поведении Брюса были связаны с болезнью. Хеминг решила остаться рядом и поддержать мужа в самом сложном периоде их совместной жизни.

Сейчас 70-летний Уиллис живет в отдельном доме, специально оборудованном для его потребностей. За ним круглосуточно следят специалисты, а семья и друзья регулярно навещают актера. Супруга актера рассказала, что они часто смотрят вместе фильмы или просто сидят рядом друг с другом.

Напомним, в 2022 году актеру поставили диагноз – лобно-височная деменция и афазия. Несмотря на болезнь, Уиллис продолжает радовать близких своей знаменитой улыбкой, а семья старается окружить его вниманием и заботой.

#брюс уиллис
