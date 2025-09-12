Жизненный бумеранг: правила Вселенной для разных знаков Зодиака

Все, что мы делаем, имеет значение. Все плохое обязательно возвращается, но для каждого Знака Зодиака этот принцип работает в разных областях жизни в виду различных интересов и взглядов на жизнь.

У каждого Знака Зодиака свои пороки и слабости, которые заставляют проверять и убеждаться в стопроцентной работе принципа бумеранга снова и снова. Большинство людей встает на одни и те же грабли постоянно. Этого, к сожалению, нельзя изменить. Такова наша природа.

Овен

Овнам бумерангом возвращаются их слова, за которыми они редко следят. С одной стороны, это хорошо, что они такие честные, но, с другой стороны, это разрушительно для них. Бывает так, что нужна помощь коллеги, а он припоминает Овну его обиду. О помощи Овны редко просят, но в жизни бывает все. Тут-то их бумерангом по голове и шлепает.

Телец

Тельцы слишком высокого мнения о себе, поэтому судьба возвращает им их самолюбие в форме любовных неудач. Почти все Тельцы думают, что идеальны, поэтому часто творят беспредел в отношениях. Это крайне негативно сказывается на их личной жизни.

Близнецы

Близнецы не ценят того, что для них делают другие, поэтому часто остаются в одиночестве. Их легкомыслие и полный пофигизм к тем, кто спасает им жизнь, любит их и ухаживает за ними — вот, что постоянно летит к ним бумерангом, забирая друзей и любимых людей, а с ними и удачу.

Рак

Проклятие Раков, которое никогда их не отпускает — это манипуляция. Они любят, когда все под их контролем, поэтому звезды делают зачастую так, что в их жизнь приходит хаос, который уничтожает их хорошее настроение, забирая нервы.

Лев

Львы думают только о себе и о своей семье, наплевательски относясь ко всем вокруг. Для них мир крутится по особой орбите, центром которой являются они сами. Когда это касается близких людей, они уходят от Львов. Друзей у Льва мало — одни притворщики и лицемеры — что делаешь, то и получаешь. Это эгоистичный Знак, который окружен такими же людьми, как он сам.

Дева

Дева постоянно сомневается во всем и постоянно думает о плохом. Такого Вселенная не прощает ни одному Знаку Зодиака, лишая его удачи. Беспричинный негатив возвращает по принципу бумеранга вполне причинные неудачи в любви, делах, финансах.

Весы

Весы слишком беспечны, поэтому в их жизни всегда много трудностей. Они редко ходят в врачу, не следят за тем, сколько тратят, неправильно питаются. Потом они удивляются, почему у них мало денег и плохое самочувствие.

Скорпион

Скорпионы любят интриги, манипуляции и легко перестают общаться людьми, которым нравятся. Именно поэтому у них за спиной часто сплетничают. Именно поэтому звезды и Вселенная окружает их проблемами, лишая способности определять хороших и плохих людей.

Стрелец

Стрельцы чересчур бестактны и свободолюбивы. Создается впечатление, что они думают только о себе. Они обожают, когда их называют победителями, поэтому готовы пойти на все ради первого места. Принцип бумеранга для них оборачивается постоянными мелкими и назойливыми проблемами.

Козерог

Козероги любят разыгрывать из себя королей мира. Они чрезмерно серьезны, поэтому это возвращается к ним бумерангом в виде курьезных неприятных ситуаций, из-за которых все смеются над ними. Это бывает редко, но метко.

Водолей

Водолеи мнят себя героями, которым суждено спасти мир от бед и катаклизмов. Они пытаются привнести в мир свои мысли, навязать их другим людям и сделать это истиной, за что судьба их сурово наказывает семейными проблемами и нежданными проблемами — их часто бросают даже лучшие друзья.

Рыбы

С Рыбами все предельно просто — они мечтатели, которые живут лишь мыслями о прекрасном. Им не хватает серьезности, поэтому наказывают сами себя, ведь мало кто воспринимает их всерьез.

