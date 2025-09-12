Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Жизненный бумеранг: правила Вселенной для разных знаков Зодиака 0 1265

Люблю!
Дата публикации: 12.09.2025
BB.LV
Жизненный бумеранг: правила Вселенной для разных знаков Зодиака

Все, что мы делаем, имеет значение. Все плохое обязательно возвращается, но для каждого Знака Зодиака этот принцип работает в разных областях жизни в виду различных интересов и взглядов на жизнь.

У каждого Знака Зодиака свои пороки и слабости, которые заставляют проверять и убеждаться в стопроцентной работе принципа бумеранга снова и снова. Большинство людей встает на одни и те же грабли постоянно. Этого, к сожалению, нельзя изменить. Такова наша природа.

Овен

Овнам бумерангом возвращаются их слова, за которыми они редко следят. С одной стороны, это хорошо, что они такие честные, но, с другой стороны, это разрушительно для них. Бывает так, что нужна помощь коллеги, а он припоминает Овну его обиду. О помощи Овны редко просят, но в жизни бывает все. Тут-то их бумерангом по голове и шлепает.

Телец

Тельцы слишком высокого мнения о себе, поэтому судьба возвращает им их самолюбие в форме любовных неудач. Почти все Тельцы думают, что идеальны, поэтому часто творят беспредел в отношениях. Это крайне негативно сказывается на их личной жизни.

Близнецы

Близнецы не ценят того, что для них делают другие, поэтому часто остаются в одиночестве. Их легкомыслие и полный пофигизм к тем, кто спасает им жизнь, любит их и ухаживает за ними — вот, что постоянно летит к ним бумерангом, забирая друзей и любимых людей, а с ними и удачу.

Рак

Проклятие Раков, которое никогда их не отпускает — это манипуляция. Они любят, когда все под их контролем, поэтому звезды делают зачастую так, что в их жизнь приходит хаос, который уничтожает их хорошее настроение, забирая нервы.

Лев

Львы думают только о себе и о своей семье, наплевательски относясь ко всем вокруг. Для них мир крутится по особой орбите, центром которой являются они сами. Когда это касается близких людей, они уходят от Львов. Друзей у Льва мало — одни притворщики и лицемеры — что делаешь, то и получаешь. Это эгоистичный Знак, который окружен такими же людьми, как он сам.

Дева

Дева постоянно сомневается во всем и постоянно думает о плохом. Такого Вселенная не прощает ни одному Знаку Зодиака, лишая его удачи. Беспричинный негатив возвращает по принципу бумеранга вполне причинные неудачи в любви, делах, финансах.

Весы

Весы слишком беспечны, поэтому в их жизни всегда много трудностей. Они редко ходят в врачу, не следят за тем, сколько тратят, неправильно питаются. Потом они удивляются, почему у них мало денег и плохое самочувствие.

Скорпион

Скорпионы любят интриги, манипуляции и легко перестают общаться людьми, которым нравятся. Именно поэтому у них за спиной часто сплетничают. Именно поэтому звезды и Вселенная окружает их проблемами, лишая способности определять хороших и плохих людей.

Стрелец

Стрельцы чересчур бестактны и свободолюбивы. Создается впечатление, что они думают только о себе. Они обожают, когда их называют победителями, поэтому готовы пойти на все ради первого места. Принцип бумеранга для них оборачивается постоянными мелкими и назойливыми проблемами.

Козерог

Козероги любят разыгрывать из себя королей мира. Они чрезмерно серьезны, поэтому это возвращается к ним бумерангом в виде курьезных неприятных ситуаций, из-за которых все смеются над ними. Это бывает редко, но метко.

Водолей

Водолеи мнят себя героями, которым суждено спасти мир от бед и катаклизмов. Они пытаются привнести в мир свои мысли, навязать их другим людям и сделать это истиной, за что судьба их сурово наказывает семейными проблемами и нежданными проблемами — их часто бросают даже лучшие друзья.

Рыбы

С Рыбами все предельно просто — они мечтатели, которые живут лишь мыслями о прекрасном. Им не хватает серьезности, поэтому наказывают сами себя, ведь мало кто воспринимает их всерьез.

Источник: tayni-mirozdaniya

Читайте нас также:
#гороскоп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 91
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 148
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 186
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 138

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 5
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 16
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 17
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft
Бизнес
Президент США требует уволить топ-менеджера Microsoft 19
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 45
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
1
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 1 81
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 5
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 16
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео