Дата публикации: 17.09.2025
Хризантемы в горшках: как продлить их цветение до самых заморозков

Любимый цветок будет обильно цвести весь сезон.

Хризантемы - звезды осеннего сада, и ничто так не символизирует осень, как крыльцо с большими горшками округлых цветов. Конечно, растения, выращенные в горшках, требуют особого ухода. Издание The Spruce узнало четыре секрета ухода за хризантемами в горшках, чтобы они цвели всю осень.

Выбирайте здоровые хризантемы

Во-первых, нужно покупать цветы в начале сезона. Если ждать слишком долго, то придется выбирать из оставшихся растений, которые могут быть не лучшего качества.

Во-вторых, не стоит выбирать растение с наибольшим количеством цветов, потому что они уже прошли пик своего цветения. Вместо этого выберите растение, полное бутонов, готовых распуститься.

Выберите подходящий сорт хризантем

Если вы хотите многолетнюю хризантему, которой вы будете наслаждаться сезон за сезоном, ищите выносливые сорта – садовые хризантемы. Эти травянистые многолетники украсят сад богатыми цветами драгоценных оттенков с начала сентября до середины октября. Часто садоводы обрезают их в течение лета, чтобы они не цвели, а затем дают им расти, когда наступает прохладная погода.

Однако многие покупают хризантемы из цветочных магазинов, которые один раз красиво цветут, а затем умирают.

Обеспечьте хризантемам в горшках много солнца и воды

Хризантемы любят солнце и воду. Им нужно не менее шести часов солнца в день, и, если вы поместите их в слишком затененное место, то получите длинноногие хризантемы, а не пышные, красочные цветы.

Единственное исключение из правила - это жаркий климат, где температура регулярно поднимается выше 27°C. В этом случае нужно будет уберечь хризантемы от палящих лучей.

Из-за своей любовь к солнцу хризантемы также нуждаются в частом поливе. Почва никогда не должна пересыхать, и, когда вы сажаете хризантемы в горшках, еще более важно следить за уровнем влажности. Если почва кажется сухой или листья выглядят вялыми, пора полить растения.

Хризантема в горшке отцвела - что делать в такой ситуации

Все хризантемы следует обрезать, если вы хотите, чтобы они цвели непрерывно в течение всего сезона. Обрезайте отцветшие цветы, как только они начнут увядать и буреть. Обрезка позволит хризантемам выглядеть аккуратно и опрятно, а также даст им возможность направить больше энергии на новые цветы.

#цветы #сад
Оставить комментарий

