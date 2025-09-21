Baltijas balss logotype
Красивая весна начинается осенью: секреты посадки луковичных цветов 0 203

Люблю!
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Красивая весна начинается осенью: секреты посадки луковичных цветов

Конец сентября - время посадки луковичных растений на даче. Дело в том, что основные работы в саду завершены, урожай снят, теперь у садоводов появилось время, чтобы заняться украшением своего сада. А, как известно, луковичные - самые первые цветы, которые показываются весной из-под снега.

Сажать луковичные осенью правильно по нескольким причинам. Первое, что весной они начинают цвести раньше всех других растений. Во-вторых, осенью цены на луковички намного меньше, и в-третьих, сейчас большинство вредителей и насекомых начинают прятаться, так что цветы смогут хорошо укорениться под зиму.

Какие луковичные лучше посадить у себя в саду? Ну здесь все зависит от ваших предпочтений. Сажать осенью луковичные лучше в три этапа. Первыми, до середины сентября высаживают крокусы, нарциссы, мускари, рябчики и другие мелколуковичные растения. С середины сентября и до конца месяца высаживают тюльпаны, лилии и лилейники. В октябре, когда уже становится холоднее, можно приступать к высадке гиацинтов и других крупнолуковичных растений. Осенью можно сажать пионы, сциллу, клематис, люпины и другие цветы.

Луковицы растений лучше всего приобретать в специализированных магазинах, на рынке у бабушек или заимствовать у знакомых. материал для посадки должен быть хорошего качества, без гнили. очень часто на осенних распродажах продают клубни, которые не раскупили осенью. Среди них могут быть хорошие материалы, но перед покупкой тщательно проверяйте каждый клубень. Некоторые производители продают посадочный материал в закрытых пакетах с мхом или другим наполнителем, через который очень плохо, а иногда и не реально определить качество посевного материала. От таких пакетов лучше отказаться. Лучше выбирать по одной луковичке любимого сорта, производя тщательный осмотр каждой луковицы.

Вот вы приобрели любимые сорта и находитесь в предвкушении посадки. Но не спешите, осмотрите приобретенный материал еще раз. Вдруг вы не заметили повреждений, ранок или трещин, которые следует обработать. Вообще специалисты рекомендуют обрабатывать все луковицы перед посадкой специальными средствами. Самое распространенное средство - марганцовка. В магазине можно приобрести другое средство, специально предназначенное для обезвреживания луковиц цветов. Затем обработайте цветы стимулятором роста в жидком или порошковом виде. В первом случае луковички надо будет оставить в разведенной жидкости, во втором присыпать уже готовой смесью.

Луковичные растения лучше всего высаживать небольшими группами в саду. Очень часто их высаживают под деревьями, создавая вокруг них небольшие клумбы. Лучше всего высаживать цветы в сухую погоду без ветра. Почва для луковичных должна быть легкой, без застоя воды. Если у вас глинистая почва, смешайте ее с речным песком. Прежде чем посадить луковички, почву, как и перед посадкой овощных культур, следует хорошенько пролить и подкормить. В магазине вы без труда приобретете готовые питательные смеси или комплексное минеральное удобрение для подкормки цветов. Перекапывать землю или нет? Ответ на этот вопрос можно услышать разный. Одни считают, что не следует перекапывать землю, так как рыхлая почва из-за осенних дождей может осесть и корни потянутся вверх. Другие говорят о том, что перекопка помогает бороться с сорняками и вредителями.

Для определения глубины посадки используйте классическое правило садовода: слой земли над луковицей должен ровняться трем диаметрам луковички. Сделайте в земле углубления. Если у вас хорошая рыхлая земля, углубите луковицу на 7-9 см, если слишком плотная сажайте глубиной не более 7 см. Расстояние между цветами 8-10 см. Так как большинство луковиц очень хрупкие, ни в коем случае не вдавливайте их в землю. Лучше всего выройте траншею, на правильном расстоянии расположите луковички цветов и присыпьте их землей. Корни появятся у растений приблизительно к концу второй недели. Прикрывать их или нет? Все зависит от погоды. Если погода стоит теплая и солнечная, то пока прикрывать не нужно. Если вы сажаете более глубокой осенью или рано похолодало, прикройте посадки мульчей или лапником.

#дача #сад
