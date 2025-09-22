Baltijas balss logotype
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Эстетика 2010-х снова в тренде: мода, которую мы еще не успели забыть

Сегодня внимание дизайнеров и инфлюенсеров снова приковано к 2010-м — десятилетию, где вместе уживаются гранжевые отсылки к 90-м, яркие элементы уличного стиля и культ минимализма. Вещи, которые мы когда-то с облегчением убрали в дальние углы шкафов, вновь становятся актуальными.

Если хотите быть в тренде, самое время пересмотреть гардероб: возможно, кроссовки или платья из 2010-х уже ждут своего часа.

Почему эстетика 2010-х снова в тренде

Во-первых, десятилетие близко по времени: многие вещи не успели окончательно уйти из гардеробов, поэтому возвращение выглядит вполне органично. Во-вторых, сегодня индустрия стремится к сочетанию комфорта и ярких деталей, а именно 2010-е были временем, когда в моду вошли легинсы, худи с принтами, массивные украшения и спортивный стиль в городских аутфитах.

Наконец, поколение миллениалов, сформировавшее стиль именно в это десятилетие, тоже влияет на тренды: от TikTok до модных блогов, они заново переосмысляют символы собственной юности, поэтому эстетика 2010-х становится главной ностальгической тенденцией сезона.

Легинсы и джеггинсы

В начале 2010-х они были настоящим маст-хэвом. Легинсы носили все и со всем: с туниками, удлиненными футболками и платьями-свитерами. Джеггинсы (гибрид джинсов и легинсов) позволяли выглядеть более одетыми, но при этом оставались такими же удобными. Сегодня модели возвращаются в тренды, но в новом прочтении: актуальны матовые изделия без лишних декоративных строчек и карманов.

Совет: носите легинсы с объемным верхом (оверсайз-свитерами или рубашками-бойфрендами), чтобы сбалансировать силуэт.

Кожаные куртки и косухи

Косуха — символ дерзости и свободы, и в 2010-е она была на пике популярности. Верхнюю одежду надевали поверх романтичных платьев, носили с узкими джинсами или мини-юбками. Сегодня дизайнеры делают ставку на оверсайз или удлиненные варианты, которые смотрятся более актуально и дают простор для экспериментов.

Совет: попробуйте сочетать косуху с платьем из легкой ткани и массивными ботинками.

power.jpg

Джинсы скинни

Считалось, что эпоха скинни закончилась, и их вытеснили прямые и широкие модели, но возвращение 2010-х сделало узкие джинсы актуальными. Правда, сегодня их носят иначе: скинни становятся базой для многослойных образов — например, поверх надевают свободный кардиган, объемное пальто или пуховик.

Совет: лучше всего смотрятся однотонные темные модели, особенно черные.

Кроссовки на платформе

Культовые модели Isabel Marant задали моду на кроссовки с танкеткой, и весь мир в начале 2010-х сходил по ним с ума. Сегодня обувь возвращается в тренды, но в утилитарном варианте: кроссовки на платформе или массивной подошве придают образу спортивный акцент и добавляют роста без использования каблуков.

Совет: носите такие кроссовки с прямыми джинсами или широкими брюками — так они не укорачивают ноги.

125.jpg

Толстовки и худи с принтами

В 2010-е яркие худи с надписями были неотъемлемым атрибутом уличной моды. Сегодня их можно надеть под классическое пальто или косуху, добавив контраста.

Совет: выбирайте модели с лаконичными, но выразительными принтами, чтобы вещь не выглядела как подростковая и легко вписалась в гардероб взрослой женщины.

Стейтмент-аксессуары

Массивные ожерелья, крупные кольца и браслеты, яркие солнцезащитные очки были в моде в 2010-х, и сейчас аксессуары снова актуальны, но с поправкой: акцент делают на одном элементе. Например, достаточно крупного колье или очков с цветной оправой, чтобы оживить даже самый базовый аутфит. Но если захочется носить все и сразу, вам никто не запрещает!

Возвращение эстетики 2010-х показывает, что мода не делится на прошлое и настоящее — она циклична и умеет адаптировать старое к новым реалиям. Легинсы и джеггинсы, кожаные куртки, скинни, кроссовки на платформе снова можно носить, если стилизовать их грамотно.

photos.jpg

