Пицца всегда желанна на праздничном столе: будь то день рождения, встреча с друзьями или вечер за сериалом. Традиционно её разрезают на треугольные кусочки, которые исчезают за считанные минуты. Но есть люди, которые предпочитают есть её холодной — и у этого есть научное объяснение.

Почему холодная пицца выигрывает по вкусу

В составе пиццы часто встречаются продукты с ярким ароматом — лук, чеснок, специи, которые усиливают вкус остальных ингредиентов. После ночи в холодильнике их аромат становится более насыщенным, а вкус — глубже.

Кроме того, холодная пицца ощущается менее жирной: масло застывает, и неприятной масляной пленки на руках нет. Соль и другие пряности ощущаются сильнее, а кислые нотки становятся мягче, создавая более сбалансированный вкус.

Особенности теста

Горячее тесто привлекает хрустящей корочкой, но в холодном виде оно успевает пропитаться соками начинки, становясь более насыщенным и сочным. Многие гурманы отмечают, что именно холодная пицца раскрывает тонкие нюансы вкуса начинки, которые не так заметны сразу после приготовления.

Совет: в следующий раз оставьте пару кусочков в холодильнике и попробуйте насладиться ими на следующий день — возможно, вы откроете для себя новый способ по-настоящему оценить пиццу.

Источник: stebel