Суеверия живут дольше любых технологий — и в XXI веке мы по-прежнему верим в знаки судьбы, хотя смартфоны уже подсказывают погоду точнее гадалки. С детства мы слышим десятки примет, но многие из них понимаем совсем не так, как задумывали наши предки.

Мы с ранних лет окружены множеством народных поверий, и, кажется, помним их наизусть. Но стоит присмотреться — и выясняется, что трактуем большинство из них неправильно.

Вот самые распространённые заблуждения:

Подкова на счастье

Главное правило, о котором часто забывают: подкова должна висеть «рожками» вверх. Только так она «собирает» положительную энергию и удачу. Если же перевесить её вниз, как делают многие, то весь заряд счастья просто вытечет.

Чёрная кошка на дороге

Эта примета считается одной из самых мрачных. Чтобы нейтрализовать её «действие», нужно не ждать, пока кто-то пройдёт первым, а трижды сплюнуть через левое плечо или, по старинке, пройти несколько шагов задом наперёд. Ещё один вариант — сломать пополам маленькую палочку, выбросить её и только потом двигаться дальше.

Зеркало и забытая вещь

Если пришлось вернуться домой за чем-то забытым, старое поверье советует взглянуть в зеркало. Чтобы обмануть нечистую силу, можно изменить что-то в своём облике — например, поправить шарф или показать отражению язык. Считается, это сбивает «плохую энергетику» возвращения.

Не зашивай одежду на себе

Согласно поверью, шить на себе — к несчастью и потере памяти. Но истоки суеверия куда прозаичнее: в старину женщины часто зашивали одежду прямо на себе и забывали о еде в печи. Мужья подшучивали над ними — мол, «так усердно шьёшь, что память себе зашила». На самом деле всё можно — просто нужно держать конец нитки в губах, чтобы примета «не сработала».

Суеверия — это не только страхи, но и часть культурной памяти. Поняв их смысл, можно перестать бояться чёрных кошек и перевёрнутых подков — и даже улыбнуться каждой старинной примете как напоминанию о мудрости и фантазии наших предков.

Источник: vesti-yamal