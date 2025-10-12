Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что мы путаем в старинных приметах: где правда, а где выдумка 0 329

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Что мы путаем в старинных приметах: где правда, а где выдумка

Суеверия живут дольше любых технологий — и в XXI веке мы по-прежнему верим в знаки судьбы, хотя смартфоны уже подсказывают погоду точнее гадалки. С детства мы слышим десятки примет, но многие из них понимаем совсем не так, как задумывали наши предки.

Мы с ранних лет окружены множеством народных поверий, и, кажется, помним их наизусть. Но стоит присмотреться — и выясняется, что трактуем большинство из них неправильно.

Вот самые распространённые заблуждения:

  • Подкова на счастье

Главное правило, о котором часто забывают: подкова должна висеть «рожками» вверх. Только так она «собирает» положительную энергию и удачу. Если же перевесить её вниз, как делают многие, то весь заряд счастья просто вытечет.

  • Чёрная кошка на дороге

Эта примета считается одной из самых мрачных. Чтобы нейтрализовать её «действие», нужно не ждать, пока кто-то пройдёт первым, а трижды сплюнуть через левое плечо или, по старинке, пройти несколько шагов задом наперёд. Ещё один вариант — сломать пополам маленькую палочку, выбросить её и только потом двигаться дальше.

  • Зеркало и забытая вещь

Если пришлось вернуться домой за чем-то забытым, старое поверье советует взглянуть в зеркало. Чтобы обмануть нечистую силу, можно изменить что-то в своём облике — например, поправить шарф или показать отражению язык. Считается, это сбивает «плохую энергетику» возвращения.

  • Не зашивай одежду на себе

Согласно поверью, шить на себе — к несчастью и потере памяти. Но истоки суеверия куда прозаичнее: в старину женщины часто зашивали одежду прямо на себе и забывали о еде в печи. Мужья подшучивали над ними — мол, «так усердно шьёшь, что память себе зашила». На самом деле всё можно — просто нужно держать конец нитки в губах, чтобы примета «не сработала».

Суеверия — это не только страхи, но и часть культурной памяти. Поняв их смысл, можно перестать бояться чёрных кошек и перевёрнутых подков — и даже улыбнуться каждой старинной примете как напоминанию о мудрости и фантазии наших предков.

Источник: vesti-yamal

Читайте нас также:
#народные приметы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
Изображение к статье: Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия
Изображение к статье: 5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия
Быстро, еще быстрее: почему постоянная нехватка времени вредит психике и что с этим делать
Изображение к статье: Быстро, еще быстрее: почему постоянная нехватка времени вредит психике и что с этим делать
Изображение к статье: Фиолетовый, белый или жёлтый? Выбираем лук для иммунитета и сосудов
Фиолетовый, белый или жёлтый? Выбираем лук для иммунитета и сосудов 233
Изображение к статье: В ожидании «Неизвестного друга»
В ожидании «Неизвестного друга» 252
Изображение к статье: Жарить, тушить, запекать: на что обратить внимание при выборе растительного масла
Жарить, тушить, запекать: на что обратить внимание при выборе растительного масла 162
Изображение к статье: Эти слова портят впечатление: что нельзя говорить о себе
Эти слова портят впечатление: что нельзя говорить о себе 366

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 13
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 69
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 98
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 170
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео