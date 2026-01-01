В новом исследовании ученые выявили 30 генов, которые влияют на уровень витамина D в организме. Это открытие может послужить новейшими рекомендациями по приему этого вещества.

Витамин D важен для правильной работы практически всех органов и систем. Например, он влияет на усвоение кальция (особенно важно это для пожилых), необходим для нормального функционирования иммунной системы. Витамин D необходим и для правильной работы сердца, крепкой памяти, хорошего настроения, и это далеко не весь список.

Однако врачи настоятельно рекомендуют не покупать добавки с витамином D просто так. Избыток может быть хуже дефицита, так что сначала анализы и консультация, а потом уже поход в аптеку.

Более того, важно учитывать точную дозировку и ваши индивидуальные особенности. Это в очередной раз подтверждает свежее исследование ученых из Нидерландов, Великобритании, Дании, Австрии и Германии. Экспертам удалось выявить как минимум 30 новых генов, которые влияют на усвоение и функционирование витамина D в организме.

В своей работе ученые проанализировали медицинские данные более 30 тысяч участников, всю необходимую информацию им предоставил Британский биобанк. Ранее уже было известно, что выработку витамина D стимулирует солнечный свет, поэтому его концентрация обычно на максимуме летом, а на минимуме — зимой. Исследователи решили углубить это знание: авторы использовали спутниковые данные для получения информации о ежедневных показателях УФ-излучения в том регионе, где проживал каждый участник. Учитывались и концентрации витамина в крови после сдачи анализов.

Это позволило экспертам выявить несколько десятков генетических вариантов, которые регулируют уровень витамина D в организме. Вот основные выводы ученых.

Несколько «витаминных» генов связаны с циркадным ритмом. Известно, что у многих млекопитающих есть сезонные ритмы — естественные встроенные циклы метаболизма, такие как линька или спячка, которые влияют на усвоение витаминов. Эксперты думают, что человеческий организм устроен по такому же принципу.

Многие из выявленных генов важны для метаболизма стероидов и липидов. Это указывает на то, что ИМТ и уровень витамина D могут быть взаимосвязаны: у людей с дефицитом витамина D чаще наблюдается более высокий ИМТ, и наоборот. Считается, что ИМТ меняется в зависимости от сезона: зимой он выше, чем летом.

Некоторые гены кодируют ферменты, которые важны для выведения из организма широкого спектра молекул, таких как лекарства, гормоны или витамин D. Иногда этот процесс обратим, что позволило экспертам предположить, что некоторые формы метаболитов витамина D могут быть преобразованы обратно в его активную форму.

Получается, что уровень витамина D в организме зависит от индивидуальных генетических особенностей, метаболизма, веса и времени года! По этой причине зимой вам может требоваться более высокая дозировка, чем летом.

Эксперты уверены, что их исследование может послужить методичкой для пересмотра рекомендаций приема витамина D. Они будут продолжать работу в этом направлении, чтобы узнать как можно больше о влиянии генетики на его усвоение.