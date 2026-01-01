Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему не поднимается уровень витамина D, даже если вы пьёте его регулярно: новое генетическое исследование 0 755

Люблю!
Дата публикации: 01.01.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Почему не поднимается уровень витамина D, даже если вы пьёте его регулярно: новое генетическое исследование

В новом исследовании ученые выявили 30 генов, которые влияют на уровень витамина D в организме. Это открытие может послужить новейшими рекомендациями по приему этого вещества.

Витамин D важен для правильной работы практически всех органов и систем. Например, он влияет на усвоение кальция (особенно важно это для пожилых), необходим для нормального функционирования иммунной системы. Витамин D необходим и для правильной работы сердца, крепкой памяти, хорошего настроения, и это далеко не весь список.

Однако врачи настоятельно рекомендуют не покупать добавки с витамином D просто так. Избыток может быть хуже дефицита, так что сначала анализы и консультация, а потом уже поход в аптеку.

Более того, важно учитывать точную дозировку и ваши индивидуальные особенности. Это в очередной раз подтверждает свежее исследование ученых из Нидерландов, Великобритании, Дании, Австрии и Германии. Экспертам удалось выявить как минимум 30 новых генов, которые влияют на усвоение и функционирование витамина D в организме.

В своей работе ученые проанализировали медицинские данные более 30 тысяч участников, всю необходимую информацию им предоставил Британский биобанк. Ранее уже было известно, что выработку витамина D стимулирует солнечный свет, поэтому его концентрация обычно на максимуме летом, а на минимуме — зимой. Исследователи решили углубить это знание: авторы использовали спутниковые данные для получения информации о ежедневных показателях УФ-излучения в том регионе, где проживал каждый участник. Учитывались и концентрации витамина в крови после сдачи анализов.

Это позволило экспертам выявить несколько десятков генетических вариантов, которые регулируют уровень витамина D в организме. Вот основные выводы ученых.

Несколько «витаминных» генов связаны с циркадным ритмом. Известно, что у многих млекопитающих есть сезонные ритмы — естественные встроенные циклы метаболизма, такие как линька или спячка, которые влияют на усвоение витаминов. Эксперты думают, что человеческий организм устроен по такому же принципу.

Многие из выявленных генов важны для метаболизма стероидов и липидов. Это указывает на то, что ИМТ и уровень витамина D могут быть взаимосвязаны: у людей с дефицитом витамина D чаще наблюдается более высокий ИМТ, и наоборот. Считается, что ИМТ меняется в зависимости от сезона: зимой он выше, чем летом.

Некоторые гены кодируют ферменты, которые важны для выведения из организма широкого спектра молекул, таких как лекарства, гормоны или витамин D. Иногда этот процесс обратим, что позволило экспертам предположить, что некоторые формы метаболитов витамина D могут быть преобразованы обратно в его активную форму.

Получается, что уровень витамина D в организме зависит от индивидуальных генетических особенностей, метаболизма, веса и времени года! По этой причине зимой вам может требоваться более высокая дозировка, чем летом.

Эксперты уверены, что их исследование может послужить методичкой для пересмотра рекомендаций приема витамина D. Они будут продолжать работу в этом направлении, чтобы узнать как можно больше о влиянии генетики на его усвоение.

Читайте нас также:
#медицина #наука #генетика #метаболизм #витамин д #гены #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: 3 мифа о контактных линзах, в которые до сих пор верят многие
Изображение к статье: Неожиданные источники антиоксидантов: 7 продуктов, которые работают сильнее зелёного чая
Изображение к статье: Что ускоряет старение кожи: 5 распространённых ингредиентов, которых стоит избегать
Изображение к статье: Маски для лица из холодильника: 5 рецептов для сияющей кожи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей
В мире
Изображение к статье: Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование
В мире
Изображение к статье: Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию
В мире
1
Изображение к статье: Эстония выслала в Россию православного батюшку, который является гражданином Латвии
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Сахарная зависимость: что это такое и как она проявляется
Еда и рецепты
Изображение к статье: Каждое отправление туристического поезда сопровождается оркестром. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Во Франции в новогоднюю ночь сгорели 813 автомобилей
В мире
Изображение к статье: Один из крупнейших покупателей российской нефти выдвинул требование
В мире
Изображение к статье: Агент Кремля и угроза безопасности? Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео