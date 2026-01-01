Зеленый чай богат антиоксидантами - соединениями, которые помогают защищать клетки от повреждения и могут снизить риск заболеваний. Однако некоторые продукты имеют даже более высокую антиоксидантную способность, чем этот напиток, пишет Health.

Приводятся данные, что антиоксидантная способность зеленого чая составляет примерно 570-2620 микромолей на 100 миллилитров.

Также издание привело перечень продуктов и напитков, где антиоксидантов не меньше, а иногда даже больше:

1. Ягоды

Ягоды являются прекрасным источником антиоксидантов, поскольку в них много витамина С. Особенно это касается черной смородины и ягод облепихи. Приводится пример, что употребление одной чашки смешанных ягод обеспечивает 26 миллиграммов (мг) витамина С, или 29% от дневной нормы (DV).

В статье отмечается, что ягоды также богаты антоцианами, тип полифенолов и растительных пигментов. Эти соединения придают ягодам красный, фиолетовый и синий цвет.

2. Капуста кале

Овощи являются отличным источником антиоксидантов. В одном исследовании была измерена антиоксидантная способность 303 овощей и овощных продуктов. Указывается, что в среднем овощи содержали около 800 микромолей на 100 граммов. Однако некоторые овощи содержали намного больше, а некоторые - меньше.

Как показали результаты исследования, кудрявая капуста обладает антиоксидантной способностью около 2800 микромоль на 100 граммов. Также она богата витаминами А и С и содержит полифенолы.

3. Какао

Какао-порошок содержит около 636 микромолей антиоксидантной активности на грамм. Это означает, что шоколад, изготовленный с большим количеством какао, имеет более высокую антиоксидантную активность.

Издание приводит данные, что употребление продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь уменьшить воспаление и предотвратить заболевания.

Исследование, которое проводилось в 2023 году, показало, что употребление 10 граммов какао с высоким содержанием полифенолов помогает уменьшить воспаление, связанное со здоровьем сердца.

В исследовании уже за 2024 год установили, что люди, которые регулярно употребляли какао, имели более низкий уровень холестерина в крови.

4. Специи

Специи получают из семян, коры, корней или листьев растений, поскольку в этих частях содержится большое количество полифенолов. Указывается, что в 2024 году было проведено исследование 425 специй и трав. Как оказалось, самой высокой антиоксидантной способностью обладала гвоздика, за ней шли мята, душистый перец, корица, орегано, тимьян, шалфей, розмарин, шафран и эстрагон. Добавляется, что их антиоксидантная способность колебалась от 440 до 2770 микромоль на грамм.

5. Семена

Семена могут содержать антиоксидантные питательные вещества, такие как витамины А и Е. Еще они также богаты полифенолами.

В результате проведенного в 2020 году исследования установлено, что самой высокой антиоксидантной способностью обладали семена подсолнечника, за ним шли семена льна, кунжута, мака и конопли.

6. Орехи

Орехи богаты антиоксидантными питательными веществами и полезными растительными соединениями.

Исследование, которое проводилось в текущем 2025 году показало, что употребление 60 граммов или более миндаля ежедневно может снизить показатели окислительного стресса в крови. Объясняется, что это состояние повреждения клеток, которое может привести к заболеваниям.

В материале говорится, что употребление орехов может повысить активность антиоксидантных ферментов, что помогает защитить клетки.

7. Кофе

Кофе является одним из напитков с наибольшим количеством антиоксидантов. В частности, в молотом кофе содержится от 75 до 172 микромолей антиоксидантной активности на грамм.

В то же время, количество антиоксидантов в кофе может меняться в зависимости от сорта кофейных зерен, способа обжарки и приготовления. Согласно исследованию 2020 года, кофе Aeropress имеет самую высокую антиоксидантную способность. Второе место занял капельный кофе, за ним следуют кофе, приготовленный методом pour-over, эспрессо и кофе из френч-пресса.

Поэтому, чтобы добавить в свой рацион больше антиоксидантов, следует употреблять ягоды, овощи, орехи, пить кроме зеленого чая кофе и какао, а также использовать специи.