Как понять, что вы достигли своего комфортного веса? 0 724

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как понять, что вы достигли своего комфортного веса?

Похудение — это не только цифры на весах. Эксперты объясняют, по каким признакам можно определить, что организм уже находится в здоровом и устойчивом состоянии.

Почему «идеальный вес» не всегда определяется цифрой

Когда люди начинают худеть, они часто ставят перед собой конкретное число: вес, который был до беременности, во время учёбы в университете или просто некая заветная отметка на весах. Но на практике это далеко не всегда работает.

Диетологи подчеркивают: жёсткое «целевое» число редко отражает реальную жизнь. Например, регулярные силовые тренировки могут увеличить мышечную массу — а значит, и цифру на весах. При этом тело будет выглядеть подтянутым, а здоровье — только улучшится.

Исследования показывают, что гораздо важнее не «сбросить вес», а суметь его удержать. Так, в обзоре, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition (2015), отмечается: большинство людей, добившихся снижения массы тела, через год набирают часть потерянного обратно. Поэтому нереалистичная цель часто превращается в стресс и подрывает мотивацию.

Другой важный момент — здоровье может ощущаться на совсем другой отметке, чем вы предполагали. Многие люди чувствуют прилив энергии и уверенность уже после минус 5–10 кг, а не дождавшись «заветных» минус 15. Именно поэтому всё больше сторонников набирает движение Health At Every Size (HAES), которое призывает оценивать здоровье комплексно, а не через призму цифр на весах.

Как понять, что вы достигли своего комфортного веса

Эксперты отмечают: есть несколько универсальных признаков того, что организм пришёл к состоянию равновесия. И они никак не связаны с тем, что показывает ваша ванная комната весов.

Ваши медицинские показатели в норме

Артериальное давление, уровень холестерина, сахара и триглицеридов — куда более объективные критерии здоровья, чем индекс массы тела. Согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Obesity (2016), у людей с «избыточным» ИМТ, но нормальными метаболическими показателями, риск сердечно-сосудистых заболеваний может быть сопоставим с показателями людей с «нормальным» весом.

Изменения заметны не только на весах

Ориентироваться можно и на «немасштабные» успехи: объёмы тела, спортивные результаты, выносливость. Например, если вы поднимаете больший вес в зале или пробегаете дистанцию быстрее, это показатель прогресса. В исследовании, опубликованном в Obesity Reviews (2019), отмечается, что улучшение состава тела (увеличение мышечной массы и снижение жировой) часто важнее, чем абсолютный вес.

Энергия в норме на протяжении всего дня

Ваше тело чувствует себя устойчивым, если вы легко выполняете любимые активности, быстрее восстанавливаетесь после нагрузок, спите крепче и легче справляетесь со стрессом. Это значит, что организм адаптировался к вашему текущему весу и поддерживает баланс.

Вес стабилен без чрезмерных усилий

Если вы несколько месяцев держитесь в одном диапазоне, при этом без строгих ограничений и подсчёта каждой калории, значит, организм нашёл свой «сет-пойнт» — диапазон, в котором он чувствует себя комфортно.

Питание стало естественным и не вызывает напряжения

Когда правильные привычки закрепляются, вы перестаёте воспринимать их как правила и запреты. На тарелке автоматически появляются овощи и белки, а решения о еде становятся интуитивными. Такой подход перекликается с принципами интуитивного питания, эффективность которого подтверждена исследованиями (Journal of Nutrition Education and Behavior, 2014).

Вам нравится ваш образ жизни

Самый главный маркер — удовольствие от жизни. Если вы ходите в зал несколько раз в неделю, но спокойно позволяете себе пиццу с друзьями или бокал вина на выходных — и при этом ощущаете баланс, значит, ваш вес сейчас оптимален.

Как проверить, что вы в «весовом комфорте»

  • Вы легко поддерживаете текущий вес без строгих диет.

  • Врачи подтверждают норму по ключевым показателям здоровья.

  • Уровень энергии стабилен в течение дня.

  • Тело справляется с физическими нагрузками без чрезмерного напряжения.

  • Вы едите без чувства вины и без жёстких ограничений.

#здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео