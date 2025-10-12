Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему мужчины и женщины по-разному относятся к сексу: взгляд психолога 0 809

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему мужчины и женщины по-разному относятся к сексу: взгляд психолога

Мы привыкли шутить, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры, но в вопросах сексуальности это сравнение ближе к истине, чем кажется. Мужчины и женщины действительно воспринимают интимную сферу по-разному — не только эмоционально, но и физиологически. Именно эти различия нередко становятся причиной недопонимания, конфликтов и обид.

Эксперт: Сергей Львовский, магистр психологии, клинический психолог, сексолог, сертифицированный бизнес-тренер

Разные приоритеты

Секс — важная часть отношений, однако степень его значимости для мужчин и женщин не одинакова. Опрос, проведённый в 2008 году в США, показал любопытную тенденцию: на вопрос «Что бы вы предпочли — удачную покупку одежды или потрясающий секс?» 46% женщин выбрали покупку и лишь 41% — секс. Среди мужчин картина противоположная: 76% выбрали секс и лишь 14% — шопинг.

Мужчины: инстинкт и биология

Чтобы понять различия, нужно заглянуть в особенности работы мозга. У мужчин центры, отвечающие за сексуальное возбуждение, связаны с теми же зонами, которые регулируют голод, сон и другие базовые потребности. То есть секс воспринимается телом как физиологическая необходимость.

«Если на мужчину во время оргазма нападёт хищник, он будет убегать, оргазмируя», — шутит психолог.

Эволюционно это оправдано: задача мужчины — передать свои гены максимально большому количеству потомков. Поэтому его сексуальная мотивация встроена глубоко и действует почти автоматически.

Исследования показывают, что мужчины относятся к случайному сексу значительно проще. Анализ 177 научных работ с выборкой более 130 000 человек подтвердил: мужчины «умеренно терпимы» к мимолётным связям, тогда как женщины — «умеренно консервативны».

Женщины: чувства, разум и доверие

У женщин механизм возбуждения куда сложнее. Существует понятие полового диморфизма — биологических различий между полами. И хотя у людей они выражены слабее, именно мозг и эмоциональная сфера играют ключевую роль.

Женщина, по сути, выбирает партнёра не телом, а умом. Ей важно, чтобы мужчина обладал «хорошими генами» — физически, интеллектуально и социально. Поэтому близость для неё чаще становится не самоцелью, а способом укрепить эмоциональную связь.

Российский психолог Владимир Ильин писал в книге «Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины»:

«Брачная ночь для женщины — событие, меняющее жизнь. Для мужчины первый половой акт чаще всего не имеет столь сильного значения».

Женщине важно чувствовать безопасность, доверие и уважение. Она воспринимает секс как продолжение эмоционального контакта. Именно поэтому на женское возбуждение влияет множество факторов: настроение, атмосфера, отношение партнёра, ощущение собственной привлекательности.

Ключ к гармонии — внимание

Можно ли преодолеть эти различия? Да. Решение не в усилиях, а в осознанности. Мужчине стоит помнить: женщина должна быть субъектом, а не объектом желания. Секс — это диалог, в котором оба участника важны.

«Нужно позволять женщине получать удовольствие так, как она хочет. Она должна быть активным участником, чувствовать, что её желания и эмоции слышат».

Когда партнёры понимают природу различий и уважают её, сексуальная близость становится не поводом для обид, а источником доверия, радости и настоящей близости.

Источник: mentoday

Читайте нас также:
#отношения #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
1
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
Изображение к статье: Как перестать болеть: 5 советов врача, которые точно работают
5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия
Изображение к статье: 5 тревожных сигналов, что ваши гормоны вышли из равновесия
Быстро, еще быстрее: почему постоянная нехватка времени вредит психике и что с этим делать
Изображение к статье: Быстро, еще быстрее: почему постоянная нехватка времени вредит психике и что с этим делать
Изображение к статье: Фиолетовый, белый или жёлтый? Выбираем лук для иммунитета и сосудов
Фиолетовый, белый или жёлтый? Выбираем лук для иммунитета и сосудов 234
Изображение к статье: В ожидании «Неизвестного друга»
В ожидании «Неизвестного друга» 252
Изображение к статье: Жарить, тушить, запекать: на что обратить внимание при выборе растительного масла
Жарить, тушить, запекать: на что обратить внимание при выборе растительного масла 162
Изображение к статье: Эти слова портят впечатление: что нельзя говорить о себе
Эти слова портят впечатление: что нельзя говорить о себе 366

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14
Изображение к статье: Найден природный способ остановить порчу продуктов
Дом и сад
Найден природный способ остановить порчу продуктов 70
Изображение к статье: Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ
В мире
Глава разведслужбы Германии призвал готовиться к обострению конфликта с РФ 101
Изображение к статье: фото: instagram.com/tchalamet
Lifenews
Тимоти Шаламе заметили на прогулке с женской мини-сумкой за 23 тысячи евро 172
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ЧП и криминал
На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором 1
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Наша Латвия
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 2
Изображение к статье: Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны
Люблю!
Эффект первого впечатления: почему первые 7 секунд знакомства так важны 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео