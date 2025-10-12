Baltijas balss logotype
Почему осень — лучшее время для формирования здоровых привычек

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему осень — лучшее время для формирования здоровых привычек

Осень — это не только время ярких листьев, ароматных свечей и напитков с нотами специй, но и период, когда особенно легко перестроить образ жизни и начать формировать новые, полезные привычки. Психологи и нейробиологи называют этот феномен «эффектом нового начала» или temporal landmarks («темпоральные вехи») — временные ориентиры, которые помогают мозгу воспринимать смену сезона как символическую возможность начать с чистого листа.

По словам лицензированного семейного терапевта Сабры Лури, такие временные «точки отсчета» обычно ассоциируются с Новым годом, днем рождения или началом недели, но осень тоже играет эту роль. Многие из нас десятилетиями воспринимали сентябрь как старт учебного года, и даже во взрослом возрасте подсознательно связываем это время с обновлением, новыми целями и проектами.

К тому же после расслабленного летнего режима с поездками, длинными днями и неспешным ритмом, сокращение светового дня и более прохладная погода естественным образом настраивают нас на дисциплину и создание структуры в повседневной жизни. Лури подчеркивает: «Я предлагаю клиентам рассматривать осень не как конец лета, а как намеренный переход к новому этапу. В свежем воздухе и прохладе есть энергия, которая может стать источником мотивации».

Почему именно осень идеально подходит для новых привычек

Исследования подтверждают: эффект нового начала помогает людям чаще ставить цели и придерживаться их. Так, в работе Management Science (2014) показано, что «временные ориентиры» действительно повышают вероятность того, что человек начнет тренироваться, учиться или внедрять новые ритуалы самозаботы. Осень благодаря ассоциации с «учебным стартом» усиливает этот эффект.

Кроме того, смена сезона напоминает нам, что никогда не поздно попробовать еще раз. Даже если весной или летом что-то не получилось, именно осенью можно сделать перезапуск.

Определите свои ценности

Прежде чем браться за новые привычки, важно понять, какие ценности ими движут. Попробуйте выписать список того, что для вас действительно значимо: здоровье, энергия, отношения, развитие. Определите, как выбранные привычки будут соответствовать этим ориентирам. Например, если в приоритете здоровье, новые практики могут включать регулярные прогулки, сбалансированное питание и отказ от переедания вечером.

Укрепляйте социальные связи

С наступлением холодов многие чувствуют одиночество и снижение настроения. Поэтому стоит заранее встроить в расписание «точки контакта» с другими людьми. Это может быть ежемесячный осенний ужин с друзьями, совместная прогулка или кружок по интересам. По данным исследования Гарвардской школы общественного здоровья (2017), регулярное общение снижает уровень стресса и продлевает жизнь.

Добавьте движение

Осенью особенно полезно встроить легкие формы физической активности. 20-минутная прогулка утром или перед закатом — это не только доступный способ укрепить сердце и суставы, но и возможность компенсировать дефицит дневного света, который связан с сезонными колебаниями настроения. При минимальном световом дне поможет лампа светотерапии, имитирующая солнечный свет — ее эффективность в борьбе с сезонной депрессией доказана клиническими исследованиями (American Journal of Psychiatry, 2005).

Учитесь новому

Осень идеально подходит для старта курсов и освоения навыков: от рисования до кулинарии. Это не только расширяет кругозор, но и улучшает когнитивные функции. В исследовании Frontiers in Psychology (2019) показано, что изучение новых навыков повышает уровень нейропластичности мозга и способствует сохранению памяти в долгосрочной перспективе.

Итог

Осень — не просто смена времени года. Это символический рубеж, который можно использовать как инструмент личной трансформации. Благодаря «эффекту нового начала» мозг сам подталкивает нас к изменениям — остается только направить эту энергию в верное русло. Важно помнить, что новые привычки должны быть связаны с вашими ценностями, подкрепляться социальной поддержкой и приносить радость.

Именно поэтому осень можно превратить в сезон обновления, роста и заботы о себе — от маленьких шагов вроде вечерних прогулок до серьезных проектов по саморазвитию.

#стиль жизни
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео