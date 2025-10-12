Baltijas balss logotype
Рак может начаться с безобидных симптомов — врачи объяснили, что важно заметить вовремя

Люблю!
Дата публикации: 12.10.2025
pomada
Изображение к статье: Рак может начаться с безобидных симптомов — врачи объяснили, что важно заметить вовремя

Определение онкологического заболевания на ранних стадиях в значительной мере облегчает возможность его победить. Какие симптомы позволяют заподозрить рак?

Онкологи назвали ряд общих физиологических сигналов, которые позволяют самостоятельно определить возможное начало рака, сообщили VistaNews. В частности, раннюю стадию онкологического заболевания выдает внезапная потеря веса, а также эпизоды повышения температуры. Также следует обращать внимание на приступы головокружений, головных болей, сонливости, повышенной утомляемости, рассказали врачи.

Для многих будет неожиданностью, но сигналами о начавшемся раке иногда оказываются нарушения пищеварения и диарея.

В целом, дали совет специалисты, нужно заострять внимание на необычных, не свойственных человеку телесных проявлениях (например, на фактах ночной потливости, кожного зуда).

«Наличие всех указанных симптомов, как в отдельности, так и в совокупности, еще не является верным подтверждением диагноза. Но обратиться к квалифицированному врачу, заметив их, нужно обязательно», - отметили научные работники.

Недавно американские ученые из Университета Джона Хопкинса выдвинули теорию о том, что большинство случаев рака – это следствие случайных поломок, происходящих в процессе клеточного деления при копировании ДНК. Даже здоровый образ жизни в этом случае вряд ли может что-то исправить, установили они.

В то же время некоторая доля в общей массе онкологических заболеваний обусловлена влиянием внешних факторов, заявили ученые.

#здоровье
