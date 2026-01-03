Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге заботливо восстанавливают павильон, построенный при императоре России Николае II 0 13796

Политика
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Риге заботливо восстанавливают павильон, построенный при императоре России Николае II
ФОТО: пресс-фото

В Риге в парке Кронвальда с 2024 года ведутся работы по восстановлению юбилейного ( построенного к 700-летию города в 1901 году) павильона.

Предполагается снести позднейшие пристройки, восстановить желтую кирпичную кладку, арки и реставрацию декоративных элементов, после чего создать и установить стеклянный купол.

Общая стоимость трехлетних работ по реставрации – более 360 тысяч евро.

В 1901 году, когда проходили празднования 700-летия основания Риги, в Стрелковом (ныне Виестура) парке была расположена часть сооружения для грандиозных юбилейных мероприятий. На Эспланаде располагалась торговая и ремесленная выставка, в Стрелковом парке – место отдыха.

До наших дней сохранился лишь павильон кирпичных дел мастера Кристапа Кергалва, показавшего возможности каменщиков по созданию сложных и изящных форм.

Читайте нас также:
#Рига #история #рижская дума #архитектура
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
Все статьи
35
8
2
2
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украине передадут 21 конфискованный автомобиль, включая роскошный внедорожник Lincoln Navigator
Изображение к статье: США хвалят балтийских союзников как образец, но в «час X» решение примет Трамп — латвийский профессор
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Изображение к статье: Подсчитано, сколько заседаний провело правительство за год и сколько приняло решений

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире
Изображение к статье: Не проблема: как долго таракан может обходиться без головы и что этому способствует
В мире животных
Изображение к статье: Можно ли повторно заваривать чай? Вредно ли это для здоровья?
Еда и рецепты
Изображение к статье: В Латвии риску бедности подвергаeтся половина женщин старше 65
Наша Латвия
Изображение к статье: Раз в полчаса? В 15 минут? - С сети спорят, как часто должен ходить транспорт в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему коты реагируют на зов «кс-кс» или «кис-кис-кис»?
В мире животных
Изображение к статье: Вучич увидел знакомый сценарий в событиях в Венесуэле
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео