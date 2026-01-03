В Риге в парке Кронвальда с 2024 года ведутся работы по восстановлению юбилейного ( построенного к 700-летию города в 1901 году) павильона.

Предполагается снести позднейшие пристройки, восстановить желтую кирпичную кладку, арки и реставрацию декоративных элементов, после чего создать и установить стеклянный купол.

Общая стоимость трехлетних работ по реставрации – более 360 тысяч евро.

В 1901 году, когда проходили празднования 700-летия основания Риги, в Стрелковом (ныне Виестура) парке была расположена часть сооружения для грандиозных юбилейных мероприятий. На Эспланаде располагалась торговая и ремесленная выставка, в Стрелковом парке – место отдыха.

До наших дней сохранился лишь павильон кирпичных дел мастера Кристапа Кергалва, показавшего возможности каменщиков по созданию сложных и изящных форм.