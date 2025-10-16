Baltijas balss logotype
8 вещей, о которых лучше умолчать в отношениях 0 295

Люблю!
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 8 вещей, о которых лучше умолчать в отношениях
ФОТО: pixabay

Обман в отношениях – не лучшая вещь, потому что никогда не знаешь, как именно всплывет какая-то скрытая информация. Тем не менее существуют вещи, о которых, пока не спросят, лучше просто промолчать. Не соврать, пытаясь очистить себя или успокоить чужую совесть, а просто ничего не говорить. В некоторых случаях – банально из чувства такта.

Предыдущий сексуальный опыт

В общих чертах об интимной жизни друг друга партнеры на определенном этапе эмоциональной близости становятся осведомлены. Однако мало кому будет приятно слышать, в каких именно позах и где его вторая половина занималась сексом с предыдущими пассиями.

Неприязнь к близкому другу или члену семьи

В большинстве случаев мы хотим, чтобы между важными для нас людьми все было хорошо. Чтобы родители приняли мужа/жену и наоборот, чтобы все друзья между собой отлично общались, если встречаются в компании. При этом не исключено, что жене, например, может не понравиться свекровь, однако не нужно выражать явную неприязнь.

Сомнения в текущих отношениях

Если случилась какая-то грандиозная проблема, конечно же её нужно обсудить и решить вместе. Но если это просто эмоциональный скачок или другой незначительный нюанс, не нужно его изливать наружу. Вполне возможно, что это пройдет уже завтра.

Неприязнь к каким-то чертам личности

Можно научить мужчину, например, дарить цветы женщине по выходным, если он по натуре склонен делать приятные сюрпризы, но просто не знает, чего именно ей хочется. Но переделать молчаливого парня в юмориста-болтуна пытаться не нужно. И говорить ему о том, как напрягает его немногословность, тоже. Если отношения с ним начались, значит, это был осознанный выбор человека с его особенностями.

Влюбленность в его друзей

Не важно, будет сказано это в шутку или нет – тема интереса к другим личностям противоположного пола в отношениях зачастую является табуированной. Если только оба партнера не склонны её поддерживать во взаимное удовольствие.

Сравнение интимной жизни

Возможно, предыдущий бойфренд действительно был более выносливым или более оригинальным в сексе, однако это не то, что текущему стоит знать. Пережить такой удар по самооценке сложнее, чем фразу «все умеют гвозди забивать, а ты нет».

Интерес к шопингу

Если у женщины есть личные деньги, мужчине не нужно знать, почему она отдала за сумочку 50 тысяч рублей, когда в общем-то этого бы хватило, например, на неплохую стиральную машинку.

Визуальное сравнение с бывшим

Если прошлый бойфренд был смесью Аполлона и Бреда Питта, а нынешний в лучшем случае обладает средней внешностью, не обязательно ему об этом говорить. Даже шутя. Если выбор все же пал на него, значит, причина не во внешности, так не за чем её вспоминать.

#психология #мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео