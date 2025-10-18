Иногда отношения начинаются прекрасно — общие интересы, искренние чувства, взаимное притяжение. Но со временем что-то ломается, и даже при всех усилиях пара не может прийти к гармонии. Астрологи уверены: причина часто кроется в зодиакальной несовместимости .

Эксперты отмечают, что некоторые пары буквально созданы для споров. Их взгляды на жизнь, темп, эмоциональные реакции и даже бытовые привычки слишком разные, чтобы достичь полного взаимопонимания.

Особенно сложными считаются союзы:

♈ Овен и Дева — импульсивность первого раздражает педантичную Деву, а постоянные попытки контроля со стороны последней угнетают Овна;

— импульсивность первого раздражает педантичную Деву, а постоянные попытки контроля со стороны последней угнетают Овна; ♉ Телец и Скорпион — оба сильные и упрямые, не готовы уступать, и борьба за лидерство превращает отношения в поле боя;

— оба сильные и упрямые, не готовы уступать, и борьба за лидерство превращает отношения в поле боя; ♒ Водолей и Близнецы — несмотря на общую воздушную стихию, их взгляды на свободу и привязанность слишком различны: Водолей ищет глубину, а Близнецы — лёгкость и новизну.

Есть ли шанс всё исправить

Астрологи не исключают, что и среди таких союзов возможна гармония — но только при осознанной работе над отношениями. Главный совет: принимать различия, а не пытаться их изменить.

Если научиться уважать индивидуальность партнёра, то даже несовместимые по звёздам пары способны построить прочную связь.

