Вчера именитый итальянец отметил 88-летие. В честь этого события вышло интервью его дочери Розиты, в котором она рассказала об отце.

Вчера гордость и легенда Италии Адриано Челентано отметил свой день рождения — актеру и певцу исполнилось 88 лет. В честь этого знаменательного события издание Corriere della Sera выпустило интервью его средней дочери Розиты.

Наследница Челентано и его супруги Клаудии Мори рассказала, как спустя 60 лет совместной жизни ее родители относятся друг к другу. Розита сравнила маму и папу с парочкой 18-летних влюбленных.

«С каждым годом они все больше походят на двух 18-летних, они снова влюблены, как в первый день. Они смеются и подшучивают друг над другом, мама очень провокационна и цинична, папа — со своими фирменными шутками и паузами», — призналась Розита.

При этом дочь Челентано и Мори не отрицает, что к этой идиллии ее родители пришли через невзгоды и серьезные трудности. «Мы, их дети, счастливы, но мы знаем, что все это далось непросто. Нужно, чтобы двое хотели быть вместе, и они этого хотели. Они научили нас, что значит прощать и возвращать свою любовь», — сказала Розита.

Челентано, как известно, не был образцовым мужем. Во время съемок комедии «Укрощение строптивого» Адриано увлекся своей коллегой Орнеллой Мути. Однако страсть довольно быстро сошла на нет, и актер вернулся к жене. Клаудия простила неверного супруга.