Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Опасные дни для уборки: можно вымести счастье и достаток 1 603

Люблю!
Дата публикации: 18.10.2025
1001sovet
Изображение к статье: Опасные дни для уборки: можно вымести счастье и достаток

Эти народные приметы и мудрость предков помогут сохранить гармонию, достаток и покой в семье.

Уборка кажется простым делом, но наши предки верили, что не каждый день подходит для очищения дома. Дом — это место силы, и любое движение в нем имеет свой энергетический отклик. Даже обычное подметание или мытье полов в «неправный» день может нечаянно нарушить домашнюю гармонию, отпугнуть удачу и достаток.

Когда нельзя убирать в доме, иначе в семье будут ссоры и трудности с деньгами Понедельник символизирует новые начинания, и уборка в этот день считалась «сметанием удачи». Если вымести мусор из дома в начале недели — можно нечаянно убрать энергию развития и благосостояния. В этот день лучше планировать, а не убирать.

Пятница. По народным верованиям, пятница посвящена богине судьбы, и все работы, связанные с водой, в этот день нежелательны. Мыть пол, стирать или чистить что-то означает «смыть» женское счастье, красоту и гармонию. Если есть потребность в уборке, лучше сделать ее утром до полудня.

Воскресенье — это святой день, когда люди должны были отдыхать, а не наводить порядок. Считалось, что уборка в этот день раздражает небеса, притягивает ссоры и потерю денег. Лучше посвятить этот день семье, молитве или прогулке на природе, тогда дом сам наполнится энергией изобилия.

Дни затмения и полнолуния — опасный период. Во время затемнений и в дни полнолуния энергетика в доме нестабильна. Уборка в эти моменты может смыть не только грязь, но и защитную ауру жилья. Именно поэтому наши предки в такие дни не брались за домашнюю работу, чтобы не нарушить естественный баланс.

Праздничные и поминальные дни. На большие религиозные праздники — Пасху, Рождество, Спаса или никогда не убирали в поминальные дни. Считалось, что таким образом можно «изгнать» души приходящих в дом предков. Так что лучше завершить все хозяйственные дела накануне.

Когда же уборка будет на пользу

Лучше всего наводить порядок во вторник, среду или субботу. В эти дни энергетика дома очищается естественно, а хозяйственный труд доставляет радость и вдохновение. Если во время уборки вы откроете окна, свежий воздух впустит в дом обновление и хорошую энергию.

Читайте нас также:
#уборка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    18-го октября

    Редакция BB.LV, откуда вы выцарапываете эти средневековые предрассудки и мракобесие? Зачем вы это делаете, для кого? Люди перешагнули очередное тысячелетие, достигли высот в науке, технике и технологиях. Строят цивилизованное общество, интуитивно отрицают бесплодные, даже вредные химеры, которые вы то и дело им втюхиваете.

    3
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Детский сад: как понять, что ребёнок к нему готов, и как избежать слёз при расставании по утрам
Изображение к статье: Детский сад: как понять, что ребёнок к нему готов, и как избежать слёз при расставании по утрам
Можно ли выстроить заново отношения после измены: советы психолога
Изображение к статье: Можно ли выстроить заново отношения после измены: советы психолога
Как запрограммировать себя на успех: 5 способов «обхитрить» мозг
Изображение к статье: Как запрограммировать себя на успех: 5 способов «обхитрить» мозг
Когда боль в висках — не просто головная боль: симптомы, которые нельзя игнорировать
Изображение к статье: Когда боль в висках — не просто головная боль: симптомы, которые нельзя игнорировать
Изображение к статье: Почему шея трещит и щелкает: когда это норма, а когда повод обратиться к врачу
Почему шея трещит и щелкает: когда это норма, а когда повод обратиться к врачу 180
Изображение к статье: 5 типов женщин, которые всегда будут отталкивать мужчин
5 типов женщин, которые всегда будут отталкивать мужчин 1 439
Изображение к статье: Простой фрукт с мощным эффектом: как авокадо влияет на здоровье
Простой фрукт с мощным эффектом: как авокадо влияет на здоровье 259
Изображение к статье: Косметические мифы: дерматологи о средствах, которые не работают
Косметические мифы: дерматологи о средствах, которые не работают 232

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 51
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 19
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 73
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 115
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 304
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 243
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 51
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 19
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 73

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео